Ющенко проголосует против обоих кандидатов

Действующий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во втором туре президентских выборов проголосует против обоих кандидатов – Виктора ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил на ток-шоу «Большая политика» на телеканале «Интер».

“Моя галочка будет стоять в третьей колонке (не поддерживаю никого из кандидатов – УНИАН)”, – сказал В.ЮЩЕНКО.

Комментируя результаты первого тура выборов, он отметил, что проиграла “не та система ценностей, с которой я выходил пять лет тому назад в качестве Президента”, а выиграл популизм, многочисленные обещания кандидатов, которые в конечном итоге вышли во второй тур.

«Выиграла не стратегическая политика, а политика на короткий сезон», – резюмировал Президент.