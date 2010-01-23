ЦИК подписала протокол об итогах голосования на выборах Президента
11:35, 23 января 2010Разное
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В заграничном избирательном округе
Центральная избирательная комиссия сегодня в 20.05 подписала протокол об итогах голосования на выборах Президента Украины 17 января в заграничном избирательном округе.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.
В частности, ЦИК на выборах является окружной избирательной комиссией для заграничного избирательного округа.
Также в пресс-службе сообщили, что ЦИК ожидает завтра 5 уточненных протоколов от окружных избирательных комиссий.
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