ЦИК подписала протокол об итогах голосования на выборах Президента

Центральная избирательная комиссия сегодня в 20.05 подписала протокол об итогах голосования на выборах Президента Украины 17 января в заграничном избирательном округе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

В частности, ЦИК на выборах является окружной избирательной комиссией для заграничного избирательного округа.

Также в пресс-службе сообщили, что ЦИК ожидает завтра 5 уточненных протоколов от окружных избирательных комиссий.