Досрочных выборов в парламент не будет

Кандидат в президенты, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что при любом результате президентских выборов досрочных выборов в Верховную Раду не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Буче Киевской области.

«Безусловно, никаких досрочных выборов никто объявлять не будет. Но сегодня просто огромная угроза, что вот такие продажные «патриоты и демократы», поскольку настоящие патриоты и демократы не продаются, а вот продажные нормально продаются и всегда есть цена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, Партия регионов своим обещанием об объявлении досрочных парламентских выборов пытается подкупить кандидатов от демократических сил ради своей победы во втором туре.

«Это они сейчас во втором туре немножечко прикупили демократов, не только конкретными вещами, а еще и обещаниями, что они в 2010 году проведут досрочные выборы в парламент, и те, кто сейчас из политики отходят, они получат там свое место в парламенте», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.