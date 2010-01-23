Тимошенко на посту Президента будет сильной

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что на посту Президента Украины не будет договариваться с олигархами и не будет проявлять слабость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Буче Киевской области.

«Слабости я проявлять не буду, потому что тогда все, что мы делали, было просто напрасным», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, действующий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не выполнил свою миссию, которую на него возложили люди в 2004 году на Майдане.

«Испытания властью далеко не все проходят. Это большое искушение, большие ресурсы, деньги, большие влияния, и поэтому подчас слабыми оказываются лидеры перед всеми искушениями власти», - объяснила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, в 2005 году, когда были все возможности не допустить криминалитет и олигархию к власти, эта миссия не была выполнена.

«Лидеру нации нужно быть на сто порядков сильнее, и наводить порядок, а не находить компромиссы там, где они несовместимы с жизнью государства. Это главное направление, которое нам нужно пройти: привести ту власть, которая будет не договариваться с криминалитетом, олигархией и мафией и не находить компромиссы, как их лучше пристроить в этой жизни и что им дать, а просто раз и навсегда это искоренить», - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что имеет волю, желание и силы, чтобы навести порядок в стране.