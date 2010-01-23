ГЛАВНОЕ на 23 января

Хроника дня

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Завтра в Украине сохранится очень холодная погода.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ожидается температура ночью 23-28° мороза, на Прикарпатье, Черниговской и Сумской областях местами 30-32° мороза, днем 14-19° мороза, в южных областях и в Донецкой области ночью 17-22° мороза, днем 11-16° мороза, в Закарпатье и в Крыму ночью 9-14° мороза, днем 5-10° мороза, на Южном побережье Крыма ночью 7-9° мороза, днем 2-4° мороза.

На дорогах сохранится гололедица. Без осадков, только в Крыму и Приазовье снег, метели. Ветер северный, 5-10 м/с, в южной части и восточных областях порывы 17-22 м/с.

В Киевской области в воскресенье ночью ожидается 23-28° мороза, днем 14-19° мороза, в Киеве ночью 23-25° мороза, днем 15-17° мороза. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с.

В Украине вследствие ненастья обесточены 47 населенных пунктов

В трех областях Украины из-за ненастья обесточены 47 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Житомирской области обесточены 28 населенных пунктов, в Ривненской – 11, в Крыму – 8.

Электричество возобновляют бригады облэнерго.

Экономика

МВФ дал Украине право выбора

Международный валютный фонд вчера признал право правительства Украины получить у Нацбанка валютные средства, перечисленные ему фондом в рамках кредита stand-by, пишет Коммерсант-Украина.

В НБУ не согласны изменить целевое назначение почти $6 млрд, так как это противоречит украинскому законодательству. Кабинет министров нуждается в средствах и вполне может получить к ним доступ после смены главы центробанка, считают эксперты.

Вчера Международный валютный фонд (МВФ) фактически поддержал правительство в конфликте с центробанком. Представитель МВФ в Украине Макс Альер заявил, что совет директоров фонда 30 декабря разрешил снизить чистые международные резервы на $2 млрд, чтобы позволить Кабмину использовать эти ресурсы для проведения внешних платежей. Кроме того, был рассмотрен вопрос возможности перевода части пассивов (обязательств) Украины в МВФ (вместе с активами) от НБУ правительству Украины. "С точки зрения МВФ пассивы страны – это ответственность самой страны-участника, а не отдельного органа или организации. Руководство страны может принять решение предоставить, перевести или разместить такие пассивы среди различных внутренних организаций или органов,– сказал господин Альер.– Государство–член МВФ самостоятельно решает, как ему размещать обязательства перед фондом, руководствуясь собственным законодательством и институционным порядком".

Этой возможностью хотел воспользоваться Кабмин, но, по словам и. о. министра финансов Игоря Уманского, НБУ отказался переводить средства на его счет, так как это не соответствует законам "О Нацбанке" и "О банках и банковской деятельности". "Нет решения МВФ о передаче этих денег правительству. МВФ лишь разрешил снизить объем чистых резервов, а так как этот кредит был зачислен в резервы, национальное законодательство запрещает кредитовать правительство за счет этих средств",– сказал директор департамента внешнеэкономических отношений НБУ Сергей Круглик. Центробанк получил от МВФ два транша на общую сумму SDR 3,88 млрд, что по текущему курсу составляет $6 млрд. Это означает, что Кабмин претендует на 48 млрд грн.

Уступка МВФ выгодна в первую очередь правительству, считают эксперты. "МВФ дал отмашку, так как до окончания президентских выборов это единственный способ поддержки экономической стабильности в стране. Однако НБУ в условиях увеличения курсовых рисков заинтересован в удержании валютных резервов",– уверен исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. "Помимо роста девальвационных рисков, такой перевод приведет к росту прямого госдолга. Если эти деньги будут за короткий срок вброшены в экономику, они ускорят инфляцию",– считает директор экономических программ Центра им. Разумкова Василий Юрчишин. По данным Минфина, на 30 ноября 2009 года прямой госдолг составлял $26,22 млрд, тогда как гарантированный – $9,65 млрд (в том числе обязательства НБУ перед МВФ – $6,24 млрд). Господин Юрчишин ожидает, что нынешний глава НБУ будет сопротивляться такому перераспределению средств: "Победитель президентских выборов получит возможность назначить нового, лояльного себе главу НБУ. Это упростит перераспределение средств МВФ, но не исключено, что необходимость в них станет не такой острой".

ТЭК

Frankfurter Allgemeine: «Газпром» расширяет монополию на запад

Хронические конфликты России и транзитных стран вокруг поставок природных углеводородов наводят европейцев на мысль расширить сеть газопроводов, и политическому лобби следовало бы усилить свою активность, пишет Frankfurter Allgemeine.

«Газпром» строит в этом году вместе с немецкими концернами Eon и BASF газопровод по дну Балтийского моря. Поскольку это повышает безопасность снабжения, правительство ФРГ предоставляет гарантии на сумму в 2,7 млрд. евро. Это приведет к тому, что пролегающий через Украину газопровод вскоре уже не будет полностью загружен, приводит текст статьи Deutsche Welle.

Поэтому транзитные пошлины, общая сумма которых оценивается в этом году в 2 млрд евро, снизятся, и Украина будет продолжать зависеть от западной финансовой помощи. Уже сегодня страна не в состоянии оплатить модернизацию своих трубопроводов, расходы оцениваются более чем в 5 млрд. евро. «Газпром» только и ждет возможности расширить свою монополию в западном направлении.

Это не в интересах Украины и не в интересах ЕС. Монополии в экономике это всегда плохо, в конечном итоге и для самого монополиста. Это касается и расширения внутренней европейской газовой сети. Густая сеть газопроводов поможет преодолеть снабженческие кризисы, такие как в январе 2009 года, сообщает «Газета.Ru».

Агро

Премьер вручила более 3,6 тыс. бесплатных актов на землю

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО вручила 3 тысячи 634 бесплатных акты на право собственности на земельные участки жителям Киевской области.

Как сообщили УНИАН в Управлении в связях из СМИ Секретариата Кабинета министров, Ю.Тимошенко выдала акты в Буче во время рабочей поездки по Киевской области.

Премьер-министр напомнила, что на сегодня в Украине выдано свыше 1 млн. бесплатных земельных актов и отметила, что на протяжении трех месяцев правительство планирует выдать бесплатно все 6 млн. земельных актов.

Депутаты запретили продавать пиво в общественных местах

Производители пива удовлетворены принятым накануне Верховной Радой законом, ограничивающим реализацию и потребление слабоалкогольных напитков и пива в общественных местах, пишет Дело.

Рада запретила продавать пиво в общественных местах. Новый закон, который фактически приравнивает пиво к водке – в частности, на него распространяются те же ограничения, что и на водку и сигареты, оказался несколько мягче, чем хотелось водочникам, его лоббировавшим. Запрещаются продажи пива и слабоалкогольных напитков в транспорте. Вне закона также продажа хмельного напитка на массовых мероприятиях. Причем, за нарушение этих норм депутаты установили очень высокие штрафы 3400 гривен. Но главное ограничение – запрет на продажу хмельного напитка в ларьках, производителям пива удалось убрать из закона.

Пивовары соглашаются с необходимостью запрета продажи пива несовершеннолетним, но выражают опасения по поводу остальных ограничений, прописанных в законе. "Мы поддерживаем закон в части ограничения потребления пива несовершеннолетними. Но в остальном ограничения очень существенные", - сказала Галина Коренькова, гендиректор ассоциации "Укрпиво".

Грузия на треть сократила экспорт вина в Украину Грузия в минувшем году экспортировала 10 млн 968,2 тыс. бутылок вина, что на 10% меньше, чем в 2008 году, сообщили в департаменте лозы и вина "Самтрест" Минсельхоза республики, сообщает Дело.

Сокращение экспорта было обусловлено уменьшением почти на треть поставок вина на Украину, рынок которой, после закрытия в 2006 году традиционного для Грузии российского рынка, стал главным для сбыта грузинской винной продукции.

В 2009 году экспорт грузинского вина на Украину сократился по сравнению с предыдущим годом на 2 млн 174,2 тыс. бутылок (в эквиваленте 0,75 литра), или на 32,2% - до 4 млн 573,5 тыс. бутылок (41,7% всего экспорта вина).

При этом вырос экспорт вина в Казахстан (с 8,7% до 16% всего экспорта), Беларусь (с 7,4% до 11,5%), а также в Латвию, Литву, Азербайджан, Китай.

Представитель департамента отметил, что в прошлом году Грузия расширила географию экспорта винной продукции с 40 до 45 стран, однако компенсировать потерю российского рынка, куда в прежние годы поставлялось более 80% грузинских вин, пока не удается.

В 2008 году Грузия экспортировала 12 млн 192,5 тыс. бутылок вина, что на 9,7% больше, чем в 2007 году.

Россия ввела запрет на импорт грузинского вина в марте 2006 года.