46 населенных пунктов Крыма и Житомирщины остаются обесточенными

По состоянию на 7 часов утра 24 января из-за неблагоприятных погодных условий в Украине обесточены 46 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Крыму без электроснабжения остаются 29 населенных пунктов, в Житомирской области – 17. Электроснабжение восстанавливают бригады облэнерго.