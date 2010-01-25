Березовский: Россию надо присоединить к Украине

Российский бизнесмен Борис БЕРЕЗОВСКИЙ считает, что судьба России решается в Украине.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

«К сожалению, Украина сейчас стоит перед выбором между очень плохим и очень плохим», - подчеркнул он.

«Абсолютно очевидно, что ни Виктор ЯНУКОВИЧ, ни Юлия ТИМОШЕНКО, став президентом Украины, не решат самой главной проблемы - жесткого противостояния двух частей общества. Одна - та, которая устремлялась в будущее, в цивилизацию, и вторая - которая тянет назад, в варварство”, - считает Б.БЕРЕЗОВСКИЙ.

По его мнению, «тот баланс, который был в 2004 году, он, к сожалению, в 2009-м практически такой же, 50 на 50 приблизительно». «Те, кто выбирает между прошлым и будущим… Безусловно, вина полностью лежит и на ЮЩЕНКО, и на ТИМОШЕНКО, тут их разделять, к сожалению, нельзя. И поэтому в обществе баланс изменился, пришел к той же ситуации, которая была в 2004 году”, - отметил бизнесмен.

«Мой политический интерес всегда неизменно с Россией и всем, что может помочь России стать цивилизованной страной. И поэтому важно было в 2004 году, чтобы Украина сделала такой выбор, и она по существу тянула Россию за собой. И вообще правильно было бы ставить вопрос о присоединении России к Украине, как в свое время произошло присоединение Восточной Германии к Западной Германии. Но, к сожалению, на этом этапе мои ожидания не оправдались», - добавил Б.БЕРЕЗОВСКИЙ.

Бизнесмен считает, что Виктор ЮЩЕНКО навсегда войдет в историю «как великий реформатор Украины». «Одновременно он войдет в историю Украины, как человек, который не смог реализовать тот огромный потенциал доверия, который ему был дан, он мог сделать значительно больше. Он идеолог, а не политик, именно политическая слабость привела к тому, что мы сегодня видим», - отметил Б.БЕРЕЗОВСКИЙ.

Он сознался, что пытался поддерживать в этой избирательной кампании действующего президента Украины. «И делал все, что в моих силах, я имею в виду морально и так далее. Финансово я никак не участвовал в этой кампании, в отличие от 2004 года», - заявил бизнесмен.

«А что касается моих предпочтений сейчас, в этом выборе между очень плохим и очень плохим, безусловно, я хотел бы, чтобы победила ТИМОШЕНКО», - подчеркнул Б.БЕРЕЗОВСКИЙ.