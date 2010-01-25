ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 января

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал ««ТНК-ВР» меняет формулу бензинового рынка», в котором пишет – «ТНК-ВР» заявила о покупке 118 заправок в Украине. Сделкой крупнейшая международная компания продемонстрировала свою готовность усилить влияние на розничном рынке. Это может привести к изменению правил ценообразования на нефтепродукты…

http://delo.ua/biznes/kompanii/tnk-vr-menjaet-formulu-benzinovogo-rynka-136491/

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Также «Дело» в материале «Чем заманить арендатора в офисный центр» пишет – за год ставки аренды офисных и торговых площадей в долларах снизились на 30-60%. Низкий спрос стимулирует арендодателей предлагать максимально комфортные условия для аренды…

http://delo.ua/biznes/rynki/chem-zamanit-arendatora-v-ofisnyj-136472/

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«Дело» в материале «Фондовый рынок не обратил внимания на выборы» пишет - украинские торговцы и инвесторы проигнорировали первый тур выборов президента, зато очень живо отреагировали на проблемы китайской экономики и выступление американского президента…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/fondovyj-rynok-ne-obratil-na-vybory-136488/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Твердая тройка» пишет – Европейский банк реконструкции и развития (ЕББР) не нашел оснований для повышения прогноза развития экономики Украины в 2010 году с нынешних 3%, однако изменил оценку перспектив остальных крупных развивающихся стран Европы – они дополнительно увеличат свой ВВП на 0,5-2,1%. В ЕББР не ожидают улучшения ситуации в Украине и в 2011 году, но с этим прогнозом эксперты не согласны…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1310179

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Правительство не отдает чужое» пишет – в январе Министерство финансов разрешило Государственной налоговой администрации возместить наименьшую сумму НДС за минувший год. Предприятия могут рассчитывать всего на 1,3 млрд грн., в то время как в январе-ноябре 2009 года объем возмещения НДС не опускался ниже 2 млрд грн. Эксперты объясняют сокращение возврата НДС тем, что Минфин не может покрыть дефицит бюджета выпуском гособлигаций в условиях отсутствия закона о госбюджете на 2010 год…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1310192

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Издание «Экономические известия» в материале «МФК продолжит выкупать плохие активы» пишет - Международная финансовая корпорация (МФК) и Varde Partners инвестируют до EUR450 млн. в выкуп проблемных кредитов в Центральной и Восточной Европе, в том числе в России и Украине…

http://eizvestia.com/fin/full/4188894

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Также «Экономические известия» в публикации «Николай Голев: «Налоговая система будет реформирована в три этапа» пишут - правительство утвердило новую Стратегию реформирования налоговой системы Украины. Одновременно ушел в историю предыдущий документ аналогичной направленности — разработанный правительством Виктора Януковича. О том, какие фискальные нововведения ждут бизнес и физических лиц-налогоплательщиков уже в нынешнем году и в среднесрочной перспективе, рассказал изданию заместитель министра финансов Николай Голев…

http://eizvestia.com/state/full/4188892

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«Газета по-киевски» в материале «Черновецкого снимать передумали. Пока» пишет - Киев снова предан. Киевляне замерзают, ломают руки-ноги на неубранных улицах, а «обеспечившая» все это городская власть выторговала себе очередную поблажку. Хотите знать почему?..

http://mycityua.com/articles/city/2010/01/25/075658.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Поляки — о Бандере: «Ющенко чествует фашиста» пишет – присвоение президентом Украины звания Героя лидеру ОУН-УПА Степану Бандере переполнило чашу терпения даже самых верных зарубежных союзников Виктора Ющенко — поляков. Первоначально, правда, официальные лица Польши хранили молчание. Зато не молчали лица неофициальные. Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что указ Ющенко стал похоронами политики нынешнего президента страны Леха Качиньского, делающего ставку на поддержку «оранжевых» политиков в Украине…

http://www.segodnya.ua/news/14109844.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Налоги могут быть повышены» пишет – Сокращение нефтегазовых доходов лишит бюджет России прежней прочной опоры. Расходы снизятся, их эффективность вырастет, а налоговую систему придется менять, полагает Минфин РФ…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/01/25/223647

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Издание «Известия» в публикации «Минфин разложили на атомы» пишет – правительство России решило судьбу ФЦП "Ядерные технологии нового поколения". Чтобы обзавестись более эффективными и экологически чистыми атомными реакторами, в ближайшей перспективе придется потратить 110 млрд рублей. Однако "Росатом" и Минфин принципиально не сошлись в цене вопроса на ближайшие два года. Ведомство Алексея Кудрина намеревалось ужать финансирование в два раза. Премьер Владимир Путин поставил задачу укрепить и расширить конкурентные позиции РФ на мировом энергетическом рынке. Причем не за счет традиционной выкачки нефти, а развивая атомную энергетику. Так что Минфину все же пришлось дать "добро" на полномасштабное финансирование ФЦП…

http://izvestia.ru/economic/article3137617/

(УНИАН)