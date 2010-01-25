Полиграфкомбинат «Украина» подвергся нападению неизвестных

Сегодня утром полиграфкомбинат «Украина» в Киеве, где, в частности, печатаются и избирательные бюллетени, подвергся нападению.

Как передает корреспондент УНИАН, группа людей попыталась войти в помещение комбината, и после того, как это им не удалось, неизвестными были разбиты стекла витрин первого этажа, через которые они и вошли в здание.

Столкновения происходили и внутри помещения, были применены даже пожарные шланги, часть помещения залита водой. К месту происшествия была вызвана милиция.

Как сообщалось, 22 января Партия регионов уже заявляла о попытке сменить руководство комбината "Украина" командой Юлии ТИМОШЕНКО, чтобы напечатать лишние 1,5 млн. избирательных бюллетеней.

Вместе с тем в БЮТ назвали эти заявления провокацией, указав на то, что бюллетени еще не печатаются, поскольку не объявлены результаты первого тура.

МВД ранее также опровергло сообщения о попытках захвата полиграфкомбината.