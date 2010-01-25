Анонс на 25 января

10-00 - Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко проведет селекторное совещание с председателями областных государственных администраций по вопросам финансирования и состояния выплат заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций.Место проведения: Кабмин, зал селекторных совещаний, 8-й этаж.

- Состоится выездная коллегия Минтопэнерго в Житомирской обл.

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11-00 - Пресс-конференция на тему: «Новый рекорд Украины: одна из самых первых по экономической несвободе! Что дальше?». Участники: Владимир Лановой - директор Центра рыночных реформ; Александра Кужель - председатель Госкомпредпринимательства Украины. Также приглашен Богдан Данилишин - министр экономики Украины («ИнтерМедиа консалтинг», ул. Богдана Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция Всеукраинской общественной организации «Защиты прав потребителей финансовых услуг» на тему: «Информационная поддержка населения Украины в юридических вопросах и вопросах защиты прав потребителей. Основные проблемные финансовые учреждения Украины. Проблемы и перспективы законодательного регулирования финансового рынка Украины». Участники: Руслан Демчак, президент и основатель организации; Алексей Мерецкий, директор организации; Владимир Ямпольский и Роман Майданик – партнеры организации (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).

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12-00 - Пресс-конференция народного депутата, министра финансов в Оппозиционном правительстве Николая Азарова и народного депутата, министра экономики в Оппозиционном правительстве Ирины Акимовой на тему: «После правления Тимошенко экономику придется восстанавливать как после войны?» (пресс-центр Виктора Януковича, отель InterContinental, ул. Большая Житомирская, 2а (конференц-зал).). Нужна аккредитация. Телефоны: 050 335 42 88, 093 160 21 09 181109@ukr.net .

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12-00 - Пресс-конференция Ликвидатора Укрпромбанка Константина Раевского на тему: «Об отзыве банковской лицензии Укрпромбанка и инициировании процедуры его ликвидации» (Укрпромбанк, бул. Леси Украинки 26, 3 этаж, конференц-зал).

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14-00 - в помещении «Укрзализныци» (вул. Тверская, 5,) состоитя брифинг по инциденту, который произошел 24 января 2010 года в поезде № 627 сообщением Черновцы-Киев .Акредитация до 13:00 по телефонам: (044) 465-21-72; 465-24-28; 465-21-76;

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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Попытка рейдерского захвата ООО «ВКТ«АРГО» (Черновицкая обл., Хотинский район)”. 22 января состоялась попытка силового захвата ООО «ВКТ «АРГО» с целью завладеть имуществом предприятия. Группа из 60 лиц ворвалась на территорию административного корпуса, нанеся тяжкие телесные повреждения сотрудникам предприятия, охранявшим производственные объекты. Для справки: ООО «ВКТ «АРГО» создано в 1993 году, специализируется на производстве металлической тары для пищевой промышленности. Участники: ген.директор ООО «ВКТ«АРГО» Анатолий Гончар, финансовый директор предприятия Евгений Щепановский (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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14-00 - В Печерском районном суде Киева начнется слушание по уголовному делу одного из организатора аферы «Элита-Центр» - А.Волконского (Шахова) (ул. Крещатик, 42-а).

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15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Сенсационные разоблачения Генеральной прокуратуры США. Преступные действия украинских чиновников, связанных с делом П.Лазаренко". Участник экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Обиход (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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16-00 – 19-00 - PricewaterhouseCoopers приглашает Вас на открытый Форум, посвященный вопросам и проблемам налогообложения иностранных граждан в Украине. Место проведения: отель Опера, ул. Б. Хмельницкого, 53