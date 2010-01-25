Правительство выполнит обязательства по социалке

Выборы Президента Украины серьезно повлияли на бюджетный процесс, но правительство выполнит все свои социальные обязательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на селекторном совещании по вопросам выплаты заработных плат в бюджетной сфере.

«Сейчас мы начали 2010 год, начали сложно, поскольку сегодня нормальной жизни страны мешают и президентские выборы, которые проводятся в экстремальных условиях противостояния в политической среде, и это привело к тому, что парламент не выполнил свою конституционную функцию и не рассмотрел проект бюджета, по сути дела, впервые за все последние годы. И все это, безусловно, - серьезное влияние политики на экономическую жизнь и бюджетную жизнь страны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер поблагодарила все региональные команды, которые приложили усилия для того, чтобы бюджет 2009 года был выполнен, а также были осуществлены все социальные выплаты, пенсии и заработные платы в бюджетной сфере.

«Бюджет и в 2008-м, и в 2009-м, и сейчас в 2010-м выполняется достаточно напряженно. Но мы прошли без всякого срыва выплат социальных выплат, заработных плат бюджетникам, без срыва выплаты пенсии. И это в период кризиса является большим достижением нашей общей команды», - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.