Сегодня ЦИК объявит официальные результаты 1-го тура выборов

Сегодня в 14.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ЦИК, на заседании комиссия установит результаты голосования в день выборов Президента Украины, о чем будет составлен соответствующий протокол.

Также предусматривается рассмотреть, в частности, вопрос проведения повторного голосования по выборам Президента Украины и пакет других организационных вопросов относительно подготовки и проведения выборов Президента Украины.