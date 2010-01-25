Сегодня ЦИК объявит официальные результаты 1-го тура выборов
11:20, 25 января 2010Разное
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...и рассмотрит проведение 2-го
Сегодня в 14.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии.
Как сообщили УНИАН в Секретариате ЦИК, на заседании комиссия установит результаты голосования в день выборов Президента Украины, о чем будет составлен соответствующий протокол.
Также предусматривается рассмотреть, в частности, вопрос проведения повторного голосования по выборам Президента Украины и пакет других организационных вопросов относительно подготовки и проведения выборов Президента Украины.
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