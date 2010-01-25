“Штурмом" полиграфкомбината «Украина» руководил чиновник Кабмина

В Партии регионов заявляют, что сегодня утром «250-300 «боевиков» начали штурм и захват» полиграфического комбината «Украина», где печатаются избирательные бюллетени.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат от Партии регионов Василий ГРИЦАК.

«Сегодня в 6.20 утра группа «боевиков» в количестве 250-300 человек во главе с заместителем начальника управления Секретариата Кабинета министров Владимиром РУДИКОМ начали штурм и захват полиграфкомбината «Украина», - утверждает народный депутат.

По его словам, при этом применялись спецсредства, в частности, слезоточивый газ, молотки, биты, которыми били работников официальной охраны предприятия. Также при этом были разбить окна и двери.

«Они штурмом взяли три этажа и хотели захватить кабинет директора. А затем - производственные цеха с целью либо печатать дополнительные бюллетени, либо повредить оборудование», - сказал В.ГРИЦАК.

Он также сообщил, что в данный момент группа «боевиков» добралась до четвертого этажа, однако народные депутаты от Партии регионов их остановили и не пускают в кабинет генерального директора.

«Они привели на территорию комбината так называемого исполняющего обязанности гендиректора Владимира ХОМКО, который в отсутствие представителей органа управления имуществом – а полиграфкомбинат «Украина» находится под управлением Министерства финансов – вошел сюда», - заявил В.ГРИЦАК.

Народный депутат также подчеркнул, что В.ХОМКО для назначения на эту должность не прошел все соответствующие процедуры, поскольку не имеет допуска к государственной тайне, который оформляет СБУ. «Поэтому он не имеет права войти на режимное предприятие, - подчеркнул В.ГРИЦАК.

По его словам, на данный момент новоназначенный и.о. гендиректора и представители Секретариата Кабмина ожидают представителей Министерства финансов, которые должны представить нового руководителя.

Народный депутат от ПР также сообщил, что сейчас проходит заседание Окружного административного суда г. Киева, где была обжалована законность издания приказа о внесении изменений в устав полиграфического комбината «Украина» и приказа о назначении нового и.о. гендиректора.

«Всей этой преступной задумкой руководит лично первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ по указанию премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО. А милиция полностью поддерживает эту преступную группу по личному указанию министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО», - заявил В.ГРИЦАК.

Он также проинформировал, что служба охраны полиграфкомбината никого в режимную зону, где находятся печатные машины, на которых изготовляют бюллетени, пока еще не пустила.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром полиграфкомбинат «Украина» в Киеве, где, в частности, печатаются и избирательные бюллетени, подвергся нападению.

Группа людей пыталась войти в помещение комбината, а после того, как это им не удалось, неизвестные разбили окна на первом этаже, через которые они и вошли в здание.

Столкновения произошли и внутри помещения, были применены пожарные шланги, часть помещения залита водой. На место события была вызвана милиция.

Ранее Партия регионов уже заявляла о попытке сменить руководство комбината "Украина" командой Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы напечатать лишние 1,5 млн. избирательных бюллетеней.

Вместе с тем в БЮТ назвали эти заявления провокацией.