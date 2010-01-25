Зурабов повторил вступительное слово на украинском

Прибывший сегодня в Киев российский посол Михаил ЗУРАБОВ надеется на то, что его работа в Украине будет плодотворной, передает РИА "Новости".

"Для меня честь представлять президента России и российский народ в Украине", - заявил М.ЗУРАБОВ по прибытии в аэропорт "Борисполь".

Посол убежден, что у российско-украинских отношений есть большой потенциал, и намерен приложить все усилия для того, чтобы его реализовать.

"Надеюсь, что моя работа с украинскими коллегами будет плодотворной, на что меня ориентировал президент Российской Федерации", - подытожил он.

Вступительное слово посол начал с того, что поприветствовал на украинском языке собравшихся в аэропорту журналистов. Он сказал, что рад своему прибытию в Киев и после того, как произнес приветственную речь на русском, затем повторил ее на украинском.

Ожидается, что в понедельник М.ЗУРАБОВ вручит копии верительных грамот руководству украинского МИД.

Министерство иностранных дел Украины вечером 22 января получило ноту Посольства России относительно прибытия посла, который также является специальным представителем Президента РФ по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Украиной. "В ноте содержится просьба к МИД Украины посодействовать встрече М.ЗУРАБОВА в международном аэропорту "Борисполь" сотрудниками Посольства России в Украине". Согласно устоявшейся протокольной практике, во встрече М.ЗУРАБОВА приняли участие сотрудники соответствующих подразделений МИД Украины, сообщает NEWSru.ua.

М.ЗУРАБОВ был назначен послом в Украине вместо Виктора Черномырдина в начале августа 2009 года. Однако спустя несколько дней после подписания указа Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ направил своему украинскому коллеге Виктору ЮЩЕНКО послание, в котором обвинив его в проведении антироссийского курса и объявив о решении пока не направлять посла в Киев.

17 января на Украине прошел первый тур президентских выборов.

Через два дня, 19 января, президент РФ поручил М.ЗУРАБОВУ приступить к исполнению обязанностей, а также назначил его своим спецпредставителем по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.

Согласно дипломатической практике, по прибытии в Киев новый посол должен первым делом посетить украинский МИД и вручить копии верительных грамот. После этого он де-факто может приступить к работе посла. После вручения верительных грамот Президенту Украины он станет послом и де-юре.