5 депутатов от ПР захватили кабинет директора п/к «Украина»

Пятеро народных депутатов от Партии регионов захватили кабинет директора полиграфкомбината «Украина», где, в частности, печатаются избирательные бюллетени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на внеочередном заседании Совета национальной безопасности и обороны.

«Пять народных депутатов от Партии регионов в знак протеста (против назначения нового руководителя – УНИАН) захватили кабинет директора. С пятью народными депутатами присутствует еще 20 человек», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что служба охраны предприятия не справилась с задачей и пропустила, кроме народных депутатов, по существу неизвестных лиц.

По словам главы государства, этому предшествовало решение правительства о назначении нового руководителя полиграфкомбината «Украина». «Несколько дней назад по инициативе правительства был изменен устав этого предприятия, и на базе измененного устава произошло назначение нового руководителя», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что новый руководитель не имеет допуска к работе с секретными документами, то есть к государственной тайне, и таким образом не имеет права управлять данным предприятием.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это происходит в процессе подготовки и проведения выборов, в частности печати на этом предприятии избирательных бюллетеней.

В.ЮЩЕНКО призывал членов СНБО дать оценку этой ситуации и выработать правильное решение.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром полиграфкомбинат «Украина» в Киеве подвергся нападению. Группа людей пыталась войти в здание комбината, а после того, как это им не удалось, неизвестные разбили оконные стекла на первом этаже, через которые и вошли в здание.

Ранее, 22 января, Партия регионов заявила о “незаконных действиях со стороны Кабинета министров” относительно смены руководства полиграфического комбината «Украина» с целью напечатать дополнительные 1,5 млн. бюллетеней в интересах кандидата на пост Президента Юлии ТИМОШЕНКО.

В частности, по словам депутата от ПР Василия ГРИЦАКА, должностные лица Секретариата Кабмина и руководства Министерства финансов, в управлении которого находится полиграфкомбинат «Украина», незаконно, в ручном режиме, внесли изменения в устав этого предприятия. Как результат - приказом исполняющего обязанности министра финансов Игоря УМАНСКОГО исполняющим обязанности генерального директора полиграфкомбината был назначен Владимир ХОМКО. Как подчеркнул народный депутат, задача новоназначенного и.о. гендиректора - обеспечение незаконной печати 1,5 млн. бюллетеней в интересах Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем в БЮТ назвали эти заявления провокацией.

Кроме того, министр внутренний дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что ситуация вокруг ПК “Украина” “в действительности не такая, как ее пыталась подать Партия регионов”. “Речь идет не о бюллетенях, речь идет об отстаивании бизнеса, близкого к этой партии. Ни о каких дополнительных тиражах (бюллетеней) речь идти не может», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, «дело в том, что полиграфкомбинат «Украина», в частности, печатает паспорта и другие документы строгой отчетности для государственных нужд. Как известно, народный депутат Украины Василий ГРИЦАК, который является близким к консорциуму ЕГАПС, отказался печатать паспорта в январе, вследствие чего сегодня у нас 60 тыс. граждан заплатили деньги, но не могут получить паспорт, поскольку ЕГАПС, фактически используя свое монопольное положение и влияние на бывшего директора полиграфического комбината «Украина», отказывается выполнять свои обязательства без предварительной оплаты. Следовательно, Министерство финансов, в чьем подчинении находится полиграфкомбинат «Украина», сменило директора».

«Речь идет о том, что монополия ЕГАПС на печатание паспортов будет разорвана», - отметил он.