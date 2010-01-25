Милиция задержала 20 человек-участников захвата комбината “Украина”

Работники милиции задержали 20 лиц, которые вместе с группой депутатов от Партии регионов сегодня утром захватили здание полиграфического комбината «Украина», препятствуя проходу в кабинет новоназначенного директора этого учреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, в 6.09 по линии “102” от заместителя директора по режиму полиграфкомбината «Украина» поступило сообщение, что неизвестные проникли на территорию учреждения и препятствуют директору в его работе, забаррикадировавшись на центральном входе.

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, во время попытки задержать неизвестных, с их стороны в отношении 20 охранников комбината и работников милиции было совершено активное физическое сопротивление, в том числе со стороны народных депутатов. Поэтому милиция начала документировать эти факты, в том числе с помощью видеозаписей. Спустя некоторое время охрана предприятия путем выбивания стекла возле центрального входа пыталась пройти в помещение. В это время народные депутаты и те неизвестны лица, которые были вместе с ними, начали бросать в охрану и работников милиции дымовые шашки и поливать их горячей водой из пожарных брандсбойтов.

Во время инцидента были задержаны 20 лиц, которые были доставлены в райуправление милиции, где 18 из них отрекомендовались помощниками народных депутатов, а двое - охранниками.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, никаких представителей частных охранных структур на территории комбината «Украина» не было.

На данный момент в отношении задержанных составлены административные протоколы за неповиновение милиции, которые передадутся в суд. «Милиция будет предлагать для избрания им административного ареста до 15 суток», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр еще раз отметил, что заявления Партии регионов о том, что вроде бы путем смены руководства предприятия Блок Юлии Тимошенко пытается напечатать дополнительный тираж бюллетеней на второй тур президентских выборов - «это полная чушь». Ведь Центральная избирательная комиссия, объяснил он, еще не объявила официальные результаты первого тура, не объявила о назначении второго тура и не определила полиграфическую форму печати избирательных бюллетеней.

«Ни о какой печати бюллетеней сегодня -завтра теоретически речи быть не может, а все заявления Партии регионов под прикрытием этого, преследуют одну цель - отстаивание коммерческих интересов консорциума ЕГАПС, приближенного к отдельным депутатам этой партии”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, группа народных депутатов, используя свою неприкосновенность, “вломилась” на территорию райуправления милиции с требованием освободить “дебоширов”.

“Мы видим грубое использование депутатского иммунитета для захвата предприятия”, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.