Главное на 25 января (день)

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*** Финансы: Казначейство перечислило местным бюджетам дополнительно 1 млрд. грн. на выплату надбавок бюджетникам – Тимошенко

Государственное казначейство перечислило в январе 2010 года местным бюджетам дополнительно 1 млрд. грн. дотаций для обеспечения выплат надбавок к должностным окладам библиотекарям, учителям, работникам медицинской отрасли и сферы образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на селекторном совещании с губернаторами по вопросам выплаты заработных плат в бюджетной сфере.

«Центральное казначейство по поручению правительства по расчетам, которые мы имеем сегодня, дополнительно перечисляет дотаций в январе почти миллиард гривень. Это на миллиард больше, чем в январе 2009 года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что в соответствии с решениями правительства, с 1 января установлены надбавки в размере 50% от должностных окладов для библиотекарей, в размере 20% - для учителей, воспитателей общеобразовательных школ и средних профессиональных учебных заведений, а также от 10 до 30% - для медицинских работников всех государственных учреждений здравоохранения.

«Все эти доплаты предусмотрены в проекте бюджета на 2010 год, это четко предусмотрено Бюджетным кодексом, что в пределах бюджета на 2010 год это должно быть также учтено в постановлении правительства о выполнении бюджета 2010 года до момента принятия бюджета парламентом», - добавила она.

Правительство в январе увеличило дотации местным бюджетам на 500 млн. грн. для обеспечения социальных выплат - Тимошенко

Правительство в январе увеличило дотации местным бюджетам на 500 млн. грн. для обеспечения социальных выплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на селекторном совещании по вопросам выплаты зарплат в бюджетной сфере.

«22 января было принято решение об увеличении суммы дотаций местным бюджетам еще на 500 млн. грн. с тем, чтобы у вас был полный баланс, и чтобы у вас полностью ресурсно были обеспечены все расходы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер поручила Министерству финансов обеспечить перечисление необходимого объема средств для того, чтобы местные власти смогли обеспечить начисление и выплату заработных плат в бюджетной сфере.

«Невыплата надбавок будет рассматриваться как невыполнение прямых постановлений правительства, а также всех директивных документов, обеспечивающих выполнение этих позиций», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО поручила Министерству финансов установить контроль за выполнением органами местной власти обязательств по выплатам заработных плат и надбавок к должностным окладам согласно решениям правительства.

«Этот вопрос будет находиться под моим личным контролем, и я буду контролировать каждую область, каждый район, каждый город затем, чтобы мы смогли в январе уже положить начало этому новому порядку доплат для педагогов и медицинских работников», - подчеркнула глава правительства.

Нацбанк 27 января проведет тендер по предоставлению банкам рефинансирования сроком на три месяца Национальный банк Украины 27 января 2010 года проведет тендер по предоставлению банкам рефинансирования сроком на три месяца (до 23 апреля 2010 года). Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

В обеспечение кредита будет приниматься иностранная валюта, государственные облигации Украины, ипотечные облигации и облигации, гарантированные правительством, облигации муниципальных займов, облигации предприятий.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, объем операций по рефинансированию комбанков в общем за 2009 год составил 64,4 млрд. гривень.

Межбанк открылся падением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,0740/8,0985 грн./долл., цены на российскую валюту снизились до 0,2682/0,2690 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4220/11,4595 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,4147/1,4149 долл./евро (пятница, 22 января, - 1,4138/1,4140 долл./евро).

В пятницу, 22 января, Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения 11,30 грн./евро.

Россия полностью расплатилась с Лондонским клубом кредиторов

Россия полностью выполнила свои обязательства по внешнему долгу бывшего СССР перед Лондонским клубом кредиторов. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Министерства финансов РФ.

В конце прошлого года российский Минфин перевел в пользу кредиторов средства на общую сумму около миллиона долларов.

О том, что Россия погасит задолженность Лондонскому клубу до конца 2009 года, заявлял в декабре замминистра финансов России Дмитрий ПАНКИН. Он отмечал, что российской стороне осталось выплатить небольшую сумму.

В Лондонский клуб входят банки - кредиторы государств. Задолженность России перед клубом в начале 2000-х годов достигала нескольких миллиардов долларов, однако по инициативе Минфина почти весь долг был переведен в еврооблигации.

В августе 2009 года правительство одобрило предложение Минфина урегулировать внешний долг бывшего СССР с Лондонским клубом. Тогда же сообщалось, что России предстоит выплатить около 34 миллионов долларов. При этом держатели долговых обязательств на девять миллионов долларов не заявили требований по урегулированию задолженности.

В текущем году Россия после многолетнего перерыва собирается выйти на рынок внешних заимствований и привлечь на нем более 60 миллиардов долларов в ближайшие четыре года. Погашение Россией долгов бывшего СССР станет дополнительным фактором для успешного размещения новых еврооблигаций.

Доллар подорожал на открытии торгов в РФ на 19 коп., евро - на 48 коп. Курс доллара расчетами "завтра" вырос на открытии валютных торгов на ММВБ в понедельник на 19 копеек - до 30,09 рубля, евро - на 48 копеек - до 42,65 рубля на фоне заявления первого зампреда ЦБ РФ Алексея Улюкаева о том, что стоимость бивалютной корзины может достичь верхней границы плавающего коридора в 38 рублей в относительно близкое время, свидетельствуют данные биржи. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная на 10.03 мск, составила 35,77 рубля против 35,42 рубля на закрытии торгов накануне. Курс доллара расчетами "завтра"на закрытии торгов в пятницу был зафиксирован на отметке 29,90 рубля, курс евро - 42,17 рубля, сообщает РИА Новости.

ТЭК: Российско-британская ТНК-ВР покупает в Украине 118 АЗС Российско-британская компания ТНК-ВР в декабре 2009 года заключила соглашение о приобретении общества с ограниченной ответственностью «Вик Ойл» (г. Киев), которое владеет в Украине сетью из 118 автозаправочных станций (оператор сети - компания «УТН-Восток») в 13 регионах Украины.

Об этом сказано в проспекте компании ТNК-ВР International Limited к выпуску еврооблигаций на 8 млрд. долл., текстом которого располагает УНИАН

«В декабре 2009 года ТНК-ВР заключила соглашение о приобретении 100% доли в «Вик Ойл», компании, занимающиеся розничной и оптовой продажей нефтепродуктов в Украине», - сказано в сообщении.

Планируется, что сделка будет закрыта в течение первого квартала 2010 года, после завершения ряда процедур, среди которых получение разрешения от Антимонопольного комитета Украины и ряда операций в рамках реструктуризации компании «Вик Ойл».

Кроме 118 АЗС, компании «Вик Ойл» принадлежит 8 нефтебаз и 122 земельных участка (под строительство АЗС) на разных стадиях разработки.

По состоянию на 30 сентября 2009 года сеть ТНК-ВР в Украине состояла из 50 собственных АЗС и 250 джобберских.

Напомним, сеть АЗС компании «Вик Ойл» ранее работала под брендом «Укртатнафта», но в данное время проводится ребрендинг, создается новая торговая марка «Formula».

Сеть закупает по прямым договорам нефтепродукты стандарта не ниже Евро-3 у Лисичанского НПЗ (принадлежит ТНК-ВР) и «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ», а для продажи топлива под ТМ «Formula» (бензины - не ниже Евро-5, дизтопливо - не ниже Евро-4) - у зарубежных поставщиков: «Орлен Летува» (ранее «Мажейкю нафта», Литва), Мозырский НПЗ (Беларусь) и STATOIL (Норвегия).

Справка УНИАН. ТНК-ВР – международный вертикально интегрированный холдинг, который входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР). Управляющим центром ТНК-ВР в Украине является ООО «ТНК-ВР Коммерс», на которое также возложены функции по оптовой торговле нефтепродуктами. Переработку нефтяного сырья и производство продукции обеспечивает ЗАО «ЛИНИК». Розничной торговлей нефтепродуктами занимается СП ООО «Кершер».

Добывающие активы компании расположены в Западной и Восточной Сибири, а также Волго-Уральском регионе. ТНК-BP принадлежат пять нефтеперерабатывающих заводов в России и Украине и розничная сеть из 1 400 автозаправочных комплексов, работающих под брендами BP и ТНК.

За неделю крупнооптовые цены на нефтепродукты в Украине изменились разнонаправленно

С 18 по 25 января 2010 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно. Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы, с 18 по 25 января 2010 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 - увеличились на 1,3%, или на 90 грн./тонна – до 7 240 грн./тонна

Бензин А-92 - увеличились на 0,4%, или на 30 грн./тонна - до 8 450 грн./тонна

Бензин А-95 - снизились на 1,7%, или на 150 грн./тонна - до 8 680 грн./тонна

Дизельное топливо - снизились на 0,3%, или на 20 грн./тонна - до 6 890 грн./тонна

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году - 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива - 4,36 млн. тонн (в 2008 году - 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК 22 января упала до 73 долларов за баррель, следует из сообщения организации. По состоянию на пятницу, 22 января, цена барреля нефти ОПЕК упала на 1,52 доллара и составила 73,02 доллара против 74,54 доллара в предыдущий день торгов. Цена падает с 14 января. Рекорд цены "корзины"был установлен 3 июля 2008 года - 140,73 доллара за баррель. Средняя цена по итогам 2009 года оказалась более чем вдвое ниже - 61,06 доллара за баррель. В январе 2009 года средняя цена барреля нефти ОПЕК составила 41,54 доллара, в феврале - 41,41 доллара, в марте - 45,78 доллара, в апреле - 50,20 доллара, в мае - 56,98 доллара, в июне - 68,36 доллара, в июле - 64,59 доллара, в августе - 71,35 доллара, в сентябре - 67,17 доллара, в октябре - 72,67 доллара, в ноябре - 76,29 доллара, в декабре - 74,01 доллара. В марте 2008 года "корзина"была расширена до 12 сортов нефти за счет Эквадора. Таким образом, в настоящее время цена "корзины"ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

РИА Новости. Новый посол России на Украине Михаил Зурабов, назначенный в августе 2009 года, прибыл в Киев в понедельник, передает корреспондент РИА Новости из аэропорта Борисполь. В августе президент России Дмитрий Медведев направил открытое послание своему украинскому коллеге Виктору Ющенко, в котором назвал политику Украины в годы его президентства отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией и уведомил о решении пока не направлять посла на Украину. Семнадцатого января на Украине прошел первый тур президентских выборов. Ющенко, за время президентства которого отношения Москвы и Киева ухудшились, проиграл лидеру оппозиционной Партии регионов Виктору Януковичу и премьеру Юлии Тимошенко. Через два дня, 19 января, президент РФ поручил Зурабову приступить к исполнению обязанностей, а также назначил его своим спецпредставителем по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. Согласно дипломатической практике, по прибытии в Киев новый посол должен первым делом посетить украинский МИД и вручить копии верительных грамот. После этого он де-факто может приступить к работе посла. После вручения верительных грамот президенту Украины он станет послом и де-юре.

Жилье: На вторичке Киева в январе цены стабилизировались на уровне 1 674 долл./кв. м На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 1 по 24 января т.г. стабилизировалась на уровне 1 674 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 281 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 659 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Соломенском – на 0,08% (1 долл.) – до 1 512 долл., Шевченковском – на 0,06% (1 долл.) – до 2 182 долл., Днепровском – на 0,06% (1 долл.) – до 1 378 долл., Голосеевском – на 0,06% (1 долл.) – до 1 675 долл. за 1 кв. м, Святошинском – на 0,06% (1 долл.) – до 1 389 долл., Деснянском районе – на 0,05% (1 долл.) – до 1 316 долл./кв. м.

При этом стабилизация стоимости квартир произошла в Оболонском районе – на уровне 1 702 долл., Подольском – на уровне 1 547 долл., Дарницком – на уровне 1 281 долл., Печерском – на уровне 2 659 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир снизилась на 27,16% (624 долл.) – до 1 673 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.

Политика: Посол РФ прибыл в Борисполь

Прибывший сегодня в Киев российский посол Михаил ЗУРАБОВ надеется на то, что его работа в Украине будет плодотворной, передает РИА "Новости".

"Для меня честь представлять президента России и российский народ в Украине", - заявил М.ЗУРАБОВ по прибытии в аэропорт "Борисполь".

Посол убежден, что у российско-украинских отношений есть большой потенциал, и намерен приложить все усилия для того, чтобы его реализовать.

"Надеюсь, что моя работа с украинскими коллегами будет плодотворной, на что меня ориентировал президент Российской Федерации", - подытожил он.

Вступительное слово посол начал с того, что поприветствовал на украинском языке собравшихся в аэропорту журналистов. Он сказал, что рад своему прибытию в Киев и после того, как произнес приветственную речь на русском, затем повторил ее на украинском.

Ожидается, что в понедельник М.ЗУРАБОВ вручит копии верительных грамот руководству украинского МИД.

Министерство иностранных дел Украины вечером 22 января получило ноту Посольства России относительно прибытия посла, который также является специальным представителем Президента РФ по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Украиной. "В ноте содержится просьба к МИД Украины посодействовать встрече М.ЗУРАБОВА в международном аэропорту "Борисполь" сотрудниками Посольства России в Украине". Согласно устоявшейся протокольной практике, во встрече М.ЗУРАБОВА приняли участие сотрудники соответствующих подразделений МИД Украины, сообщает NEWSru.ua.

М.ЗУРАБОВ был назначен послом в Украине вместо Виктора Черномырдина в начале августа 2009 года. Однако спустя несколько дней после подписания указа Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ направил своему украинскому коллеге Виктору ЮЩЕНКО послание, в котором обвинив его в проведении антироссийского курса и объявив о решении пока не направлять посла в Киев.

17 января на Украине прошел первый тур президентских выборов.

Через два дня, 19 января, президент РФ поручил М.ЗУРАБОВУ приступить к исполнению обязанностей, а также назначил его своим спецпредставителем по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.

Согласно дипломатической практике, по прибытии в Киев новый посол должен первым делом посетить украинский МИД и вручить копии верительных грамот. После этого он де-факто может приступить к работе посла. После вручения верительных грамот Президенту Украины он станет послом и де-юре.

ЧП: В поезде Черновцы-Киев вчера произошел мощный взрыв В пассажирском поезде Черновцы-Киев номер 629 вблизи села Шипинцы Кицманского района Черновицкой области произошел мощный взрыв.

Как передает корреспондент УНИАН со ссылкой на родственника одного из пассажиров, который ехал в этом поезде, взрыв произошел приблизительно в 17:30 в третьем вагоне. Взрыв прогремел приблизительно через час после того, как поезд отбыл со станции Черновцы-пасажирский.

Информацию о взрыве корреспонденту УНИАН подтвердил представитель главного управления МЧС в области. По его словам, по предварительным данным, есть жертвы. Двое пострадавших от ожогов находятся в тяжелом состоянии.

Причина взрыва пока неизвестна. В район ЧП прибывают кареты “скорой помощи”. Также туда выехал глава Черновицкой облгосадминистрации Владимир КУЛИШ, руководство областного МЧС, УМВД и СБУ.

46 населенных пунктов Крыма и Житомирщины остаются обесточенными

По состоянию на 7 часов утра 24 января из-за неблагоприятных погодных условий в Украине обесточены 46 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Крыму без электроснабжения остаются 29 населенных пунктов, в Житомирской области – 17. Электроснабжение восстанавливают бригады облэнерго.

Самолет эфиопской авиакомпании упал в Средиземное море

Пассажирский самолет эфиопской государственной авиакомпании Ethiopian Airlines, вылетевший из Ливана сегодня рано утром, потерпел крушение над Средиземным морем.

На борту лайнера было 92 человека, включая членов экипажа, передает РИА «Новости».

Самолет Боинг-737-800 поднялся в воздух и через пять минут после этого пропал с радаров. Пропавший лайнер прилетел в Бейрут в ночь на 25 января из Аддис-Абебы и должен был вернуться в столицу Эфиопии.

Погодные условия не благоприятствовали полету: была гроза, шел сильный дождь. По данным агентства, из 85 пассажиров самолета 50 человек - граждане Ливана, из них трое имели двойное гражданство: британское, канадское и российское. Большинство остальных - эфиопы. Также на борту находились семеро членов экипажа.

Спасательные службы обнаружили место падения самолета: он рухнул в море в 3,5 километрах к западу от прибрежной ливанской деревни Нааме (Na`ameh).