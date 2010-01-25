ЦИК объявила официальные результаты первого тура выборов

Центральная избирательная комиссия обнародовала официальные результаты голосования в день выборов Президента Украины 17 января.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты голосования объявил председатель комиссии Владимир ШАПОВАЛ.

По результатам обработки 225 протоколов окружных избирательных комиссий и подписания ЦИК протокола относительно результатов голосования в заграничном избирательном округе, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ получил 35,32% голосов избирателей, а Юлия ТИМОШЕНКО – 25,05%.

Следующими за этими двумя кандидатами идут: Сергей ТИГИПКО – 13,05%, Арсений ЯЦЕНЮК – 6,96%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,45%, Петр СИМОНЕНКО – 3,54%, Владимир ЛИТВИН – 2,35%, Олег ТЯГНИБОК – 1,43%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,2%, Инна БОГОСЛОВСКАЯ – 0,41%, Александр МОРОЗ – 0,38%, Юрий КОСТЕНКО – 0,22%, Людмила СУПРУН – 0,19%, Василий ПРОТЫВСИХ – 0,16%, Александр ПАБАТ – 0,14%, Сергей РАТУШНЯК – 0,12%, Михаил БРОДСКИЙ – 0,06%, Олег РЯБОКОНЬ – 0,03%.

Не поддержали ни одного из кандидатов 2,2% избирателей.

ЦИК на своем заседании объявил результаты голосования по всем ОИК и в заграничном избирательном округе.

Протокол о результатах голосования подписали все 14 членов ЦИК, однако отдельное мнение выразили заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧОРНАЯ, заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА, члены ЦИК Игорь ЖИДЕНКО, Юлия ШВЕЦ, Валерий ШЕЛУДЬКО.