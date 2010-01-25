ЦИК назначила второй тур выборов на 7 февраля

Центральная избирательная комиссия назначила дату второго тура выборов Президента Украины на 7 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на сегодняшнем заседании ЦИК объявил председатель комиссии Владимир ШАПОВАЛ.

По его словам, во время голосования на выборах Президента Украины 17 января ни один из кандидатов в президенты не получил больше 50% голосов избирателей, что дает основания для проведения повторного голосования на выборах Президента Украины.

Во второй тур выборов Президента вышли Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО.