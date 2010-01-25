Главное на 25 января (вечер)

Политика

Центральная избирательная комиссия обнародовала официальные результаты голосования в день выборов Президента Украины 17 января.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты голосования объявил председатель комиссии Владимир ШАПОВАЛ.

По результатам обработки 225 протоколов окружных избирательных комиссий и подписания ЦИК протокола относительно результатов голосования в заграничном избирательном округе, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ получил 35,32% голосов избирателей, а Юлия ТИМОШЕНКО – 25,05%.

Следующими за этими двумя кандидатами идут: Сергей ТИГИПКО – 13,05%, Арсений ЯЦЕНЮК – 6,96%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,45%, Петр СИМОНЕНКО – 3,54%, Владимир ЛИТВИН – 2,35%, Олег ТЯГНИБОК – 1,43%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,2%, Инна БОГОСЛОВСКАЯ – 0,41%, Александр МОРОЗ – 0,38%, Юрий КОСТЕНКО – 0,22%, Людмила СУПРУН – 0,19%, Василий ПРОТЫВСИХ – 0,16%, Александр ПАБАТ – 0,14%, Сергей РАТУШНЯК – 0,12%, Михаил БРОДСКИЙ – 0,06%, Олег РЯБОКОНЬ – 0,03%.

Не поддержали ни одного из кандидатов 2,2% избирателей.

ЦИК на своем заседании объявил результаты голосования по всем ОИК и в заграничном избирательном округе.

Протокол о результатах голосования подписали все 14 членов ЦИК, однако отдельное мнение выразили заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧОРНАЯ, заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА, члены ЦИК Игорь ЖИДЕНКО, Юлия ШВЕЦ, Валерий ШЕЛУДЬКО.

Центральная избирательная комиссия назначила дату второго тура выборов Президента Украины на 7 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на сегодняшнем заседании ЦИК объявил председатель комиссии Владимир ШАПОВАЛ.

По его словам, во время голосования на выборах Президента Украины 17 января ни один из кандидатов в президенты не получил больше 50% голосов избирателей, что дает основания для проведения повторного голосования на выборах Президента Украины.

Во второй тур выборов Президента вышли Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО.

Финансы

Национальный банк Украины своим постановлением от 21 января 2010 года №18 определил, в каких формах он будет осуществлять участие на межбанковском валютном рынке в 1 квартале 2010 года.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

В частности, валютные спецаукционы для физлиц – заемщиков комбанков будут проводиться НБУ в среду - в долларах США, а в пятницу - в евро и швейцарских франках. Аукционы также могут проводиться и в соответствии с сообщениями Национального банка.

Валютные интервенции по единому курсу и валютные аукционы для сглаживания значительных колебаний обменного курса гривни Нацбанк будет проводить «в соответствии с ситуацией на валютном рынке Украины».

В документе также говорится о возможности проведения «адресной интервенции в случае возникновения безотлагательной необходимости общегосударственного значения по отдельному постановлению правления Национального банка Украины".

Акционеры "Укргазбанка" утвердили результаты допэмиссии акций на 1,9 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

По данным пресс-службы, решение об увеличении уставного капитала банка путем дополнительного закрытого (частного) размещения 1,9 млрд. простых именных акций в документарной форме номинальной стоимостью 1 грн. принято 21 января т.г.

Сроки, в которые была проведена допэмиссия, не указываются.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0740/8,0985 грн./до, к 12:00 цены снизились до 8,0715/8,0910 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0730/8,0850 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2682/0,2690 грн./рубль, а к 12:00 цены поднялись до 0,2685/0,2692 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2691/0,2695 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,029 рублей за доллар (+0,239).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,4115/1,4190 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4220/11,4595 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 11,4160/11,4465 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 11,4345/11,4460 грн./евро.

Согласно информации Национального банка Украины, по итогам торгов на межбанке средневзвешенный курс гривня/доллар составил 8,060005 грн. за доллар.

Транспорт и связь

«Укрзализныця» начала проверку всех пассажирских поездов на предмет перевозки неразрешенных приборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СНИТКО.

«На сегодняшний день издано распоряжение о проверке всех пассажирских поездов без исключения как в пунктах формирования, в пунктах обращения, так и на пути следования. Комиссии “Укрзализныци” уже работают на предмет выявления случаев возможной перевозки оборудования, приборов, которые запрещены в железнодорожном транспорте», - сообщил он.

По словам Н.СНИТКО, всем пассажирам, которые обратились за медицинской помощью после взрыва в поезде “Черновцы-Киев”, будет предоставлена финансовая компенсация по результатам расследования.

Как сказал Н.СНИТКО, на сегодняшний день из них лишь двое находятся в больницах – один в Черновцах (киевлянин), второй в столице (он обратился за помощью уже в Киеве).

По словам Н.СНИТКО, проводники, которые допустили нарушение нормативных актов по пожарной безопасности, будут привлечены к ответственности согласно законодательству.

Это первый такой случай за последние 7 лет на железной дороге, сказал он. «Это халатность, нарушение требований нормативных актов работниками, которые должны были обеспечить сервис, безопасные условия перевозки», - отметил Н.СНИТКО.

Компания Google запустила сервис для персональных компьютеров (ПК) и мобильных устройств «Google Карты» в Украине.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечено в сообщении, данный сервис с расширенными функциональными возможностями позволит украинским пользователям ПК и мобильных устройств быстро находить интересующие их адреса и данные об организациях на онлайн-карте, прокладывать маршруты между несколькими пунктами назначения, создавать собственные карты и пр.

«Google Карты» доступны по адресу maps.google.com.ua, версию для мобильных устройств можно загрузить на странице http://maps.google.com.ua/m

По словам менеджера по развитию бизнеса Google в Украине Дмитрия ШОЛОМКО, компания намерена совершенствовать этот сервис и далее, потому что «его запуск будет способствовать как развитию туристического рынка Украины, так и украинского бизнеса в целом».

Карта Украины представлена в масштабе 1:100 000, карты крупнейших 49 городов страны – в масштабе 1:10 000. Чтобы обеспечить максимальную достоверность информации, сервис "Google Карты" использует данные из нескольких источников, в том числе результаты поиска Google по миллиардам веб-документов, информацию, предоставленную непосредственно владельцами местных компаний, а также данные независимых компаний.

В связи со сложными погодными условиями усложнено движение автотранспорта в Донецкой и Херсонской областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, состоянием на 14.00 25 января в связи с образованием снежных заносов на автодороге Антоновка – Садовое усложнен проезд к с. Садовое (Херсонская область). На дороге М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на Таганрог) на участке 177 – 206 км происходит перенос верхних слоев снега. Работает 12 единиц техники и 16 человек.

На автодороге М-17 Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь на участке 0 – 22 км также проводятся работы по очистке от снега.

В Донецкой области из-за сильного ветра и снега местами усложнено движение автотранспорта по автодороге Т-05-08 Донецк – Новоазовск – Седовое в Старобешевском и Тельмановском районах.

Покрытие на автодорогах государственного значения в Кировоградской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, восточных (кроме Харьковской) и южных областях (Николаевской и Херсонской) – местами заснежено, в других областях – сухое, проезд обеспечен.

Покрытие автодорог местного значения в большинстве областей также местами заснежено, в Черниговской области – снежный накат, в Донецкой области – снежные наносы.

На автодороге М-05 Киев – Одесса без осадков, покрытия дороги – сухое, проезд обеспечен.

На зимнем обслуживании дорог работают 795 механизмов и 1340 рабочих.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью ожидается температура 25-30° мороза, в Прикарпатье местами 31-34° мороза, в северных областях и Крыму 18-23° мороза; днем в Украине 12-17° мороза; в Закарпатье ночью 11-16°, днем 1-6° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 10-12°, днем 3-5° мороза.

Без осадков, только в северных областях небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 12-17° мороза. В Киеве температура ночью около 20°, днем 12-14° мороза.

(УНИАН)