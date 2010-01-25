Анонс на 26 января

Состоится визит премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Винницкую и Хмельницкую область.

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Состоится международная конференция Всемирной Ассоциации государственных служб занятости (WAPES) “Глобальный кризис: роль европейских государственных служб занятости”. Организаторы - государственная служба занятости Украины и Секретариат WAPES. Участники: министр труда и социальной политики Украины Людмила Денисова, вице-президент WAPES Гюнтер Шаенберг, директор Государственного центра занятости, руководитель исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы Владимир Галицкий и другие.

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Пресс-конференция компании «Эрнст энд Янг» и Европейской Бизнес Ассоциации, на которой будут обнародованы: Результаты оценки Индекса инвестиционной привлекательности, проведенного компаниями-членами ЕБА; Результаты исследования «Влияние экономического кризиса на украинские компании», проведенного компанией «Эрнст энд Янг» совместно с ЕБА с 15 декабря 2009 г. по 13 января 2010 г. Участники: Анна Деревьянко, исполнительный директор ЕБА; Алексей Кредисов, управляющий партнер “Эрнст энд Янг” в Украине, вице-президент ЕБА.

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Пресс-конференция на тему: "Государственное рейдерство газораспределительных сетей". Участники пресс-конференции будут говорить о попытке силового захвата административных зданий ОАО "Винницагаз" со стороны руководства ДП "Нафтогазмережи". Участники: председатель правления ОАО "Винницагаз" Игорь Марчак и представители трудового коллектива.

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На Лига.net состоится Интернет-конференция народного депутата Украины, председателя Комитета ВРУ по финансам и банковской деятельности, экс-министра финансов Украины Николая Азарова на тему: "После правления Тимошенко экономику Украины нужно восстанавливать как после войны?"

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12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Новый МММ в Киеве: мобилки + махинации + милиция". Речь пойдет о ситуации на современном рынке предоставления мобильных услуг в Киеве, в частности, о превращении продавцов-консультантов одной из торговых сетей в бесплатную рабочую силу. На общественную организацию, которая помогает работникам, оказывается массированное давление, вплоть до угроз физической расправы, а руководителя пытаются безосновательно привлечь к уголовной ответственности. Участники: зам.председателя ВГО "Взаимодействие и успех" Виталий Кобзар и члены организации Елена Полосьмак, Светлана Стець, Сергей Леньшин (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция на тему: "Предприниматели Киева требуют проведения проверки деятельности чиновников Киевской городской государственной администрации". Приглашены: Валерий Черненко, председатель Национального комитета спасения бизнеса; Артем Биденко, председатель координационного совета ОО "Ассоциация внешней рекламы Украины"; Андрей Антонюк, председатель правления ОО "Новая солидарная Украина"; Валерий Липецкий, председатель киевской городской организации работодателей-перевозчиков "Столица"; Сергей Хоменко, представитель рекламного предприятия "Эридан" и другие. Организатор - представительство Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в г. Киеве.

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Пресс-конференция на тему: «Почему растет гривня? Политический и экономический фактор». Приглашены: Сергей Круглик, председатель Департамента внешне экономических отношений НБУ; Эрик Найман, финансовый аналитик; Валерий Гладкий, экономический эксперт; Борис Кушнирук, экономический эксперт.

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В рамках международной конференции “Глобальный кризис: роль европейских государственных служб занятости” состоится заседание рабочей группы на тему: “Гибкие формы занятости: новые решения. Включая временную занятость”.

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