ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 января

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Кто виноват в росте цен на продовольствие», в котором пишет – в январе в Украине резко подорожали основные продукты питания. Перед выборами власть пытается взять ситуацию под контроль. Производителям и реализаторам продовольствия следует готовиться к жестким проверкам…

http://delo.ua/biznes/rynki/kto-vinovat-v-roste-na-prodovolstvie-136543/

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Также «Дело» в материале «Крупнейшие украинские банки растеряли активы» пишет – в распоряжении издания оказались основные показатели деятельности 10 крупнейших частных банков Украины за 2009 год. Их совокупные активы за прошлый год снизились на 5%...

http://delo.ua/archive/ekonomika-politika/krupnejshie-ukrainskie-banki-rasterjali-aktivy-136545/

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«Дело» в материале «Полисы «Зеленая карта» подешевеют» пишет - стоимость полисов «Зеленая карта» для украинцев, выезжающих в Польшу, с 1 февраля снизится на 30-55%...

http://delo.ua/archive/personal_finances-g/polisy-zelenaja-karta-podeshevejut-136544/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Ядерная борьба» пишет – Минтопэнерго направило предложения участвовать в конкурсе по отбору партнера для строительства завода по фабрикации ядерного топлива российскому ТВЭЛу и американской Westinghouse. В обеих компаниях уже заявили о намерении участвовать в тендере. В Минтопэнерго говорят, что решающим фактором будет цена и энергоэффективность топлива. Это значит, что наибольшие шансы победить в нем имеет российская компания, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1310755

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Манипуляции повысятся в цене» пишет – Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) начала проверку фондовой биржи "Перспектива", чтобы выявить факты манипулирования котировками ценных бумаг. Доказать манипуляцию сложно, к тому же до сих пор за это не были предусмотрены конкретные санкции, говорят участники рынка. Впрочем, ГКЦБФР уже в ближайшие дни получит право штрафовать за манипуляции на 850 тыс. грн., что сократит количество нарушений на рынке, уверены торговцы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1310742

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Издание «Экономические известия» в материале «Мороз ударил по заправкам» пишет - в Украине продолжает удерживаться непривычно холодная погода, которая местами привела к почти двукратному падению розничных продаж горючего. В виде подстраховки на одних АЗС чуткое к температурному режиму дизельное топливо попросту не отпускают, в то время как на других стали предлагать автолюбителям заправляться морозостойкой «Арктикой»…

http://eizvestia.com/markets/full/4189023

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Также «Экономические известия» в публикации «Айсаутов присмотрит за металлургами» пишут - «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) назначила на должность директора по развитию горно-металлургического направления бизнеса компании Амира Айсаутова. Ранее такой должности в компании не существовало…

http://eizvestia.com/markets/full/4189020

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«Газета по-киевски» в материале «Кому в Европе жить плохо» пишет - около 17% населения стран ЕС рискуют оказаться за чертой бедности, а 10% – уже за ней. Неожиданно самой благополучной страной оказалась Чехия…

http://mycityua.com/articles/world/2010/01/26/064651.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Арестовано имущество сотрудников «Надра» пишет – прокуратура Киева, возбудившая уголовное дело по злоупотреблениям в банке «Надра», наложила арест на имущество должностных лиц банка на сумму свыше 500 млн. грн. Какое это имущество, не уточняется, но, по данным издания, речь идет о земельных участках на Киевщине…

http://www.segodnya.ua/news/14110220.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Новые инициативы Кабмина от "бюджетной безысходности": фискальное давление усилится» пишет - новый закон, в случае принятия, скорее всего, вызовет всплеск недовольства. И обвинения будут иметь весомые аргументы – взявшись за укрощение «тени», Кабмин "забыл" упростить работу легального бизнеса…

http://economics.unian.net/rus/detail/34211

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Атака вируса-вымогателя» пишет – миллионы российских пользователей интернета пали в январе жертвой эпидемии блокировщиков Windows. Потери исчисляются сотнями миллионов рублей…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/01/26/223770

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Издание «Известия» в публикации «Дружба» врозь» пишет – на этой неделе Россия и Белоруссия собираются подписать договор о поставках нефти. Скорейшего завершения переговоров потребовал лично президент Дмитрий Медведев. Россия готова поставить точку в этой истории, но из Минска ответа нет. В его ожидании Москва уже втрое сократила поставки нефти в Белоруссию…

http://izvestia.ru/economic/article3137661/

(УНИАН)