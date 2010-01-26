В Румынии введено чрезвычайное положение

Власти Румынии объявили о введении чрезвычайной ситуации в связи с резким похолоданием в стране. После того как в отдельных районах температура в минувшие сутки снизилась до минус 32-34 градусов по Цельсию, министерство экономики объявило о временном прекращении поставок газа некоторым предприятиям и переходе ряда производителей на альтернативные источники топлива.

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на румынские СМИ, из-за сильных морозов в стране уже погибли 22 человека, в основном - бездомные. Особо сложная ситуация сложилась в ряде уездов в центральной и северной части страны и черноморском побережье, где ситуация усложняется сильным ветром. Ряд глав местных администраций объявили о временном приостановлении занятий в школах и призвали граждан без необходимости не покидать помещения. Метеорологи сообщают о сохранении морозной погоды еще в течение двух суток.