ВВП Казахстана в 2009 г. составил 1,1%

Казахстан. В 2009 года рост ВВП страны составил 1,1%.

Комментарий. Рост ВВП Казахстана в 2009 году втрое ниже, чем в 2008 году, но в отличие от большинства стран СНГ демонстрируется рост, а не падение. Во многом экономику Казахстана спас Китай как главный потребитель продукции. Если посмотреть на перспективу, то Казахстан все больше становится «прокитайским», чем «пророссийским».