ВВП Казахстана в 2009 г. составил 1,1%
11:00, 26 января 2010Разное
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Казахстан. В 2009 года рост ВВП страны составил 1,1%.
Комментарий. Рост ВВП Казахстана в 2009 году втрое ниже, чем в 2008 году, но в отличие от большинства стран СНГ демонстрируется рост, а не падение. Во многом экономику Казахстана спас Китай как главный потребитель продукции. Если посмотреть на перспективу, то Казахстан все больше становится «прокитайским», чем «пророссийским».
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