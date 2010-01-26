Ахметов и Пинчук среди 50 лидеров развивающихся рынков

Самый богатый украинец, владелец компании СКМ и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ и владелец корпорации "Интерпайп" Виктор ПИНЧУК вошли в список 50 лидеров развивающихся рынков (Emerging markets), составленного британским изданием Financial Times.

Об этом свидетельствует опубликованный рейтинг, который имеет УНИАН.

По мнению экспертов FT, 50 объявленных лидеров определяли экономическое развитие государств, которые они представляют.

Financial Times отметила, что украинские олигархи, к которым принадлежат Р.АХМЕТОВ и В.ПИНЧУК, в отличие от российских, которые подконтрольны Кремлю, имеют намного большее влияние на развитие ситуации в Украине.

По мнению экспертов издания, собственно олигархи контролируют большую часть экономики Украины и основных политиков.

FT отметила значительный рост рынков, которые развиваются, за последние 10 лет, выразив мнение, что лидеры в этой группе - так называемая группа БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) – до 2039 года могут иметь более развитые экономики, чем нынешние 6 крупнейших мировых государств.

Только Китай до 2041 года может опередить США по уровню экономического роста.