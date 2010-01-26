В США продажа на вторичке в декабре снизилась на 16,7%

США. В декабре 2009 года объемы продаж домов на вторичном рынке снизился на 16,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Комментарий. Крайне негативная информация, если учесть, что во втором полугодии 2009 года рост продаж домов в США на вторичном рынке повышался. Рынок недвижимости США уже использовал эффект низкой цены, спрос опять падает, т.к. количество потенциальных покупателей остается на низком уровне вследствие высокой безработицы и низкой покупательной способности.