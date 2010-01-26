Чистая прибыль Ericsson в 2009г. снизилась на 65%

12:32, 26 января 2010
Разное
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Швеция. За 2009 год чистая прибыль производителя оборудования для связи Telefonaktiebolaget LM Ericsson снизилась на 65%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. В четвертном квартале 2009 года чистая прибыль Ericsson  упала на 82%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Комментарий. Существенное падение прибыли Ericsson является результатом общего проигрыша компании в конкурентной борьбе на мировом рынке. Не исключено, что в ближайшее время Ericsson придется искать себе покупателя.

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