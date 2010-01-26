Иностранные наблюдатели будут использованы для срыва выборов

12:51, 26 января 2010
Разное
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Мнение экспертов

Эксперты считают, что украинские политики могут использовать иностранных наблюдателей для срыва второго тура выборов Президента Украины, который состоится 7 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали во время «круглого стола» «Технологии использования иностранных наблюдателей и журналистов для обеспечения победы во втором туре президентских выборов».

Как отметил эксперт Фонда общественной безопасности Юрий ГАВРИЛЕЧКО, к признанию нелегитимности второго тура выборов на юго-востоке страны может пытаться прибегнуть кандидат в президенты, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, чтобы иметь возможность обжаловать результаты выборов в суде. Инструментом делигитимизации избирательного процесса, по расчетам Фонда, могут стать, в частности, грузинские наблюдатели, которые будут фиксировать «несуществующие нарушения» и обнародовать их в средствах массовой информации, формируя тем самым общественное мнение о массовых фальсификациях.

«Очевидно, что в первом туре мы наблюдали возможный подготовительный этап, когда в качестве наблюдателей на украинские выборы приехало порядка 2 тыс. граждан Грузии», – отметил Ю.ГАВРИЛЕЧКО.

О возможности реализации такого сценария рассказали и эксперты из Грузии – главный редактор газеты «Грузия и мир», сопредседатель Союза журналистов Грузии Иракли ТОДУА и юрист, председатель организации «Историческое наследие» Тариэл ГАГНИДЗЕ.

В частности, Т.ГАГНИДЗЕ предположил, что перед вторым туром выборов в Украину снова приедут направленные властями наблюдатели от Грузии, которые «являются специально обученными людьми для организации различных провокаций. Цель таких провокаций – изменение результатов выборов».

И.ТОДУА отметил, что «на глазах украинских граждан создается мировой прецедент использования формально независимого наблюдателя, который на самом деле является представителем десанта провокаторов. А провокаторы в свою очередь преследуют цель прямого вмешательства во внутренние дела другого государства».

Политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ также указал на признаки применения технологий для срыва выборов, среди которых – привлечение сомнительных наблюдателей и интернационализация связанных с выборами скандалов.

В то же время, лидер партии "Союз левых сил" Василий ВОЛГА уверен, что широкая огласка ситуации с грузинскими наблюдателями не позволит применить технологию срыва с помощью наблюдателей. «Чем больше вся эта ситуация будет переводиться в сферу публичности – тем больше будут испаряться возможные угрозы срыва избирательного процесса», – считает он.

Как сообщал УНИАН, накануне первого тура выборов Президента Украины, 11 января 2010 года, ЦИК отказала в регистрации 2011 официальным международным наблюдателям от Грузии, мотивируя решение неправильным оформлением наблюдателями документов.

13 января Киевский апелляционный административный суд признал противоправными действия Центральной избирательной комиссии, которая отказала в регистрации наблюдателям от Грузии, и обязал ЦИК рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании.

17 января ЦИК так и не зарегистрировала официальных международных наблюдателей от Грузии на выборах Президента Украины.

В тот же день ЦИК решила обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с целью проверки документов, поданных Грузией на регистрацию международных наблюдателей от этой страны.

22 января Генеральная прокуратура сообщила, что организовала проверку регистрации официальных наблюдателей от Республики Грузия на выборах Президента Украины.

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