Чорновил считает кандидатуру Тимошенко наиболее приемлемой

Народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ считает наиболее приемлемой для Украины кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО на пост Президента.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

По его словам, в случае победы Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах в Украине будет «продолжаться бардак», поскольку он не сможет объединить вокруг себя политические силы и будет продолжаться противостояние, которое существует и сегодня, между Президентом и премьер-министром Украины.

Т.ЧОРНОВИЛ также отметил, что В.ЯНУКОВИЧ не готов к президентской должности, поскольку там не столько нужно будет заниматься экономическими вопросами, сколько внешнеполитическими и выстраивать стратегию страны.

Говоря о кандидатуре Ю.ТИМОШЕНКО, Т.ЧОРНОВИЛ признает, что в Украине может происходить «углубление определенного тоталитаризма». В то же время, он отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО «психологически, ментально привязана больше к Европейскому Союзу». Он отметил, что в таких условиях Ю.ТИМОШЕНКО будет обращать внимание на Европейский Союз, и это будет ограничивать ее в желаниях применять принцип так называемой сильной руки, уменьшая демократические завоевания.

«Диктатора ТИМОШЕНКО я, честно говоря, что-то не очень боюсь, поэтому мне кажется, что оба варианта плохие, но вариант ТИМОШЕНКО имеет большие преимущества и он является более проевропейским», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Прогнозируя возможность досрочных парламентских выборов, он отметил, что в них не заинтересованы политические силы, в том числе Партия регионов и БЮТ. Т.ЧОРНОВИЛ прогнозирует, что в случае проведения весной досрочных парламентских выборов, Партия регионов получит не более 120 народных депутатов (в настоящее время свыше 170 – УНИАН), БЮТ – не более 110 (в настоящее время свыше 150 – УНИАН), в то же время Сергей ТИГИПКО получит более 70 народных депутатов, а Арсений ЯЦЕНЮК – более 40, а также Виктор ЮЩЕНКО может иметь в свою поддержку также более 40 народных депутатов. В то же время Блок Литвина может не пройти в следующий парламент, а КПУ может иметь такую же поддержку, как и в нынешнем парламенте.

Он отметил, что при таком раскладе «коалиция под ЯНУКОВИЧА никак не складывается», а в парламенте появляются политические фракции, с которыми нужно достаточно серьезно договариваться.