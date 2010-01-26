Чорновил считает кандидатуру Тимошенко наиболее приемлемой
При Януковиче «продолжится бардак»
Народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ считает наиболее приемлемой для Украины кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО на пост Президента.
Об этом он сказал на пресс-конференции.
По его словам, в случае победы Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах в Украине будет «продолжаться бардак», поскольку он не сможет объединить вокруг себя политические силы и будет продолжаться противостояние, которое существует и сегодня, между Президентом и премьер-министром Украины.
Т.ЧОРНОВИЛ также отметил, что В.ЯНУКОВИЧ не готов к президентской должности, поскольку там не столько нужно будет заниматься экономическими вопросами, сколько внешнеполитическими и выстраивать стратегию страны.
Говоря о кандидатуре Ю.ТИМОШЕНКО, Т.ЧОРНОВИЛ признает, что в Украине может происходить «углубление определенного тоталитаризма». В то же время, он отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО «психологически, ментально привязана больше к Европейскому Союзу». Он отметил, что в таких условиях Ю.ТИМОШЕНКО будет обращать внимание на Европейский Союз, и это будет ограничивать ее в желаниях применять принцип так называемой сильной руки, уменьшая демократические завоевания.
«Диктатора ТИМОШЕНКО я, честно говоря, что-то не очень боюсь, поэтому мне кажется, что оба варианта плохие, но вариант ТИМОШЕНКО имеет большие преимущества и он является более проевропейским», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.
Прогнозируя возможность досрочных парламентских выборов, он отметил, что в них не заинтересованы политические силы, в том числе Партия регионов и БЮТ. Т.ЧОРНОВИЛ прогнозирует, что в случае проведения весной досрочных парламентских выборов, Партия регионов получит не более 120 народных депутатов (в настоящее время свыше 170 – УНИАН), БЮТ – не более 110 (в настоящее время свыше 150 – УНИАН), в то же время Сергей ТИГИПКО получит более 70 народных депутатов, а Арсений ЯЦЕНЮК – более 40, а также Виктор ЮЩЕНКО может иметь в свою поддержку также более 40 народных депутатов. В то же время Блок Литвина может не пройти в следующий парламент, а КПУ может иметь такую же поддержку, как и в нынешнем парламенте.
Он отметил, что при таком раскладе «коалиция под ЯНУКОВИЧА никак не складывается», а в парламенте появляются политические фракции, с которыми нужно достаточно серьезно договариваться.