ГЛАВНОЕ на 26 января (день)

Хроника дня

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Тимошенко: Безработица в Украине сократилась

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает позитивным показателем то, что на сегодняшний день уровень безработицы в Украине сократился до уровня докризисного периода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе ознакомления с работой Хмельницкого городского центра занятости.

«На сегодняшний день и по Хмельницкой области, и по другим областям мы вернулись на уровень безработицы докризисного времени», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом глава правительства подчеркнула, что на сегодняшний день уже разработана государственная программа занятости, а также готовится ряд других программ для увеличения занятости населения, которые в скором времени могут быть приняты Верховной Радой.

Ахметов и Пинчук среди 50 лидеров развивающихся рынков

Самый богатый украинец, владелец компании СКМ и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ и владелец корпорации "Интерпайп" Виктор ПИНЧУК вошли в список 50 лидеров развивающихся рынков (Emerging markets), составленного британским изданием Financial Times.

Об этом свидетельствует опубликованный рейтинг, который имеет УНИАН.

По мнению экспертов FT, 50 объявленных лидеров определяли экономическое развитие государств, которые они представляют.

Financial Times отметила, что украинские олигархи, к которым принадлежат Р.АХМЕТОВ и В.ПИНЧУК, в отличие от российских, которые подконтрольны Кремлю, имеют намного большее влияние на развитие ситуации в Украине.

По мнению экспертов издания, собственно олигархи контролируют большую часть экономики Украины и основных политиков.

FT отметила значительный рост рынков, которые развиваются, за последние 10 лет, выразив мнение, что лидеры в этой группе - так называемая группа БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) – до 2039 года могут иметь более развитые экономики, чем нынешние 6 крупнейших мировых государств.

Только Китай до 2041 года может опередить США по уровню экономического роста.

ТЭК

Акционеры «Укрнафты» переизбрали руководство компании

Акционеры ОАО «Укрнафта» назначили председателем наблюдательного совета компании первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО вместо Вадима ЧУПРУНА.

Такое решение акционеры приняли сегодня на своем собрании.

По словам собеседника агентства, такое решение акционеры приняли сегодня на своем собрании в Киеве.

Акционеры также утвердили председателем правления компании Алексея КУЩА, который до этого занимал должность исполняющего обязанности председателя правления.

Как сообщал УНИАН, Акционеры ОАО «Укрнафта» на собрании 17 ноября 2006 года избрали председателем наблюдательного совета общества экс-первого заместителя министра топлива и энергетики Украины Вадима ЧУПРУНА вместо Владимира КАРЕТКО, который занимал эту должность с 11 мая 2006 года.

26 января в Киеве состоялось собрание акционеров «Укрнафты», для участия в котором зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие 91,71% акций.

Агро

На биржах Украины продано свыше 16 млн. тонн зерновых

Согласно данным Минагрополитики, по состоянию на 22 января 2010 г. объем торговли на биржевом рынке Украины зерновыми культурами урожая 2009 г. составил 16,259 млн. тонн. Из них на условиях спот – 6,79 млн. тонн, на условиях форвард – 9,47 млн. тонн, сообщает АПК-Информ.

Из общего количества по внутренним договорам было продано 33,93 тыс. тонн зерновых культур, по экспортным – 16,225 млн. тонн.

Объем торговли продовольственным зерном на биржевом рынке составил 5,79 млн. тонн, в том числе пшеницы – 5,697 млн. тонн, зернобобовых культур – 192,17 тыс. тонн. Зернофуражные культуры были проданы в объеме 10,27 млн. тонн, в том числе пшеницы – 2,171 млн. тонн, кукурузы – 3,513 млн. тонн, ячменя – 4,58 млн. тонн.

Средняя плата за аренду сельхозземель составила 260 грн/га

Арендная плата за 1 га сельскохозяйственных земельных паев в 2009 г. в Украине составляла 260 грн., сообщается в информации Государственного комитета по земельным ресурсам (Госкомзем), сообщает АПК-Информ.

Согласно сообщению, всего владельцам земельных паев в минувшем году было выплачено 4,166 млрд. грн. арендной платы, в том числе крестьянам-пенсионерам – 2 млрд. грн.

При этом 71,6% арендной платы выплачивалось сельскохозяйственной продукцией.

"Следует отметить, что это (выплата аренды в натуральной форме) является негативным фактором, поскольку при расчетах с крестьянами цены на сельскохозяйственную продукцию устанавливали сами руководители сельскохозяйственных предприятий, а эти цены, как свидетельствуют проверки, были выше рыночных", - говорится в сообщении.

По данным Госкомзема, в Украине в аренде находится 17,5 млн. га, или 64% распаеванных сельскохозяйственных земель.

В минувшем году владельцы земельных паев заключили 4,6 млн. договоров аренды, преимущественно сроком на 4-5 лет (49% договоров), на 1-3 года – 10%, 6-10 лет – 30,6%, на 10 и более – 10,4%. Большая часть договоров (почти 60%) предусматривает арендную плату в размере 1,5-3% от оценочной стоимости земли, 9% договоров - до 1,5%, 31,1% - от 3% и более.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,09 грн./долл., продают – по 8,14 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно понизился, по сравнению с 25 января. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,06-8,12 грн./долл., по продаже – в пределах 8,13-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,4%, по сравнению с 25 января, и сегодня составляет 11,37 грн./евро, продажи – на 0,3% - до 11,57 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,25-11,47 грн./евро, по продаже – в пределах 11,50-11,65 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 25 января, понизился на 0,7% и составляет в среднем 0,2626 грн./рубль, продажи – на 0,6% – до 0,2719 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2690-0,2800 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,10 грн./долл., курс продажи – 8,15 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,06-8,12 грн./долл., по продаже – в пределах 8,14-8,16 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева также понизился на 0,4%, по сравнению с 25 января, и сегодня составляет 11,40/11,56 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,32-11,47 грн./евро, по продаже – в пределах 11,50-11,66 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 25 января, понизился на 0,8% и сегодня составляет 0,2602 грн./рубль, продажи – на 0,4% – 0,2733 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2710-0,2800 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 26 января, составляет: гривни к доллару США – 8,008, к евро – 11,332121, к российскому рублю – 0,26609.