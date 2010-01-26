«Коммунальный фронт»: Тимошенко может победить Януковича

У кандидата в Президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО есть возможность опередить своего соперника на выборах Виктора ЯНУКОВИЧА в избирательной гонке, предложив немедленные шаги в реформировании жилищно-коммунальной отрасли.

Такое мнение УНИАН высказал лидер «Коммунального фронта» Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, несмотря на то, что ни у одного из кандидатов нет четко сформулированных шагов по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг (то, чего так ждет избиратель), у главы правительства есть возможность снискать благосклонность миллионов украинцев, которые не собирались за нее голосовать.

По мнению лидера КФ, рецепт прост: правительству своим постановлением следует снять ограничения на возможность отключения от централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, дав возможность людям отапливать свои квартиры самостоятельно.

«Не секрет, что отопление и горячее водоснабжение – одна из главных проблем коммунального хозяйства – вызывает нарекания миллионов украинцев, которые устали ждать обещаний тепла в доме и готовы самостоятельно решать эту проблему. Таких горожан минимум 30%. И этот процент на выборах президента может стать решающим, причем уровень недовольных качеством тепла на востоке и юге страны – «вотчине Януковича» – весьма велик и, заработав среди жителей этих областей больше популярности, премьер-министр имеет все шансы победить на выборах», - пояснил В.ЯКОВЕНКО.

Справка УНИАН. В Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 22 ноября 2005 года N 4 «Об утверждении Порядка отключения отдельных жилых домов от сетей централизованного отопления и снабжения горячей воды при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения» были внесены изменения Приказом Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства № 169 от 06 ноября 2007 года, в соответствии с которыми изменена процедура отключения от централизованного теплоснабжения.

Согласно этим изменениям, нельзя устанавливать автономное отопление в отдельных квартирах в многоквартирных жилых домах, возможность отключения от централизованной системы отопления существует только для всего дома по решению всех его жителей.