«Фокстрот» в два раза расширяет магазин в Ильичёвске

Новогодние распродажи и скидки в Ильичёвске продолжаютcя. Компания «Фокстрот. Техника для дома» приглашает всех жителей и гостей Ильичёвска присоединиться к празднику, приуроченному расширению единственного в городе супермаркета «Фокстрот» по ул. 1 Мая, 5/181/, на первом этаже торгового центра «Глобус».

Как сообщили в пресс-службе компании, магазин был открыт 6 марта 2009 года. В январе 2010 года торговая площадь супермаркета была увеличена в два раза и теперь составляет 550 кв. м. Увеличение площади позволило предоставить покупателям для выбора ещё больше качественной техники, сделать процесс покупки более удобным и увлекательным.

С 28 по 31 января в честь своего расширения «Фокстрот» дарит всем покупателям скидки до 40% на широкий ассортимент товаров разных категорий. Гарантировано предоставляется дополнительная скидка 5% всем, кто предъявит листовку «Фокстрот». Также у потребителей есть возможность приобрести технику в кредит 0% сроком от 4 до 10 месяцев. Кредит 0% распространяется на все группы товаров, кроме мобильных телефонов и аксессуаров, и не может превышать 2500 гривен. Решение о выдаче кредита сообщается покупателю в магазине в течение 20 минут.

В супермаркетах сети «Фокстрот. Техника для дома» представлен ассортиментный ряд из 25 стран мира. Количество поставщиков бытовой техники насчитывает более 160 партнёров, которые представляют 852 торговые марки.

Справка УНИАН. Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году, занимается розничной продажей аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. Состоянием на 26 января 2010 года компания насчитывает 272 торговые точки, из них сеть «Фокстрот. Техника для дома» - 203 супермаркета, сеть «FoxMart» - 36 гипермаркетов, стоковые центры «Техношара» - 30, салоны «Фокстрот. Цифровая техника» - 3. Компания представлена в 102 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет более 200 000 кв. м. В 2007 году компания вышла на международную арену и представлена в Молдове. Доля рынка конечного потребления БТиЭ составляет 20%.