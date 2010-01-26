Украина и ЕС определили 80 приоритетов на 2010 год

Украина и Европейский Союз определили около 80 приоритетов на 2010 год, которые украинская сторона обязывается выполнить в рамках реализации Повестки дня ассоциации Украина-ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили директор Координационного бюро по европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров Вадим ТРЮХАН и директор по вопросам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии генерального директората Европейской комиссии по внешним отношений Гуннар ВИГАНД сегодня на брифинге в Киеве. Эти должностные лица сегодня провели в Киеве первое заседание совместного комитета, которое состоялось в рамках недавно принятой Повестки дня ассоциации Украина-ЕС.

Как подчеркнул В.ТРЮХАН, цель заседания совместного комитета - определение приоритетов Украины, которые государство обязывается выполнить на своем пути к подписанию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Он сообщил, что на 2010 год определено около 80 таких приоритетов.

В свою очередь, Г.ВИГАНД отметил, что речь идет о практических шагах украинской стороны в осуществлении конкретных реформ в сфере борьбы с коррупцией, адаптации законодательства, которое регулирует государственные закупки, о мерах фитосанитарной защиты, а также других экономических и политических вопросах, выполнение которых должно приблизить Украину к ЕС.

Представитель Европейской комиссии также выразил надежду, что Украина, наконец, выйдет из «политического тупика» и будет двигаться дальше по пути реформ.

Он также выразил уверенность в продолжении евроинтеграционного курса Украины, о чем заявили оба кандидата в президенты, которые вышли во второй тур выборов.

Кроме того, Г.ВИГАНД выразил надежду, что переговоры между Украиной и ЕС о подписании соглашения об ассоциации завершатся в 2010 году.

«Мы ожидаем этого, надеемся, это наша амбиция. Но конечной даты завершения переговоров нет», - уточнил он позицию Евросоюза по этому вопросу.

В свою очередь, В.ТРЮХАН также подчеркнул: «Как только одна из переговорных сторон определяет для себя какие-то часовые рамки – другая никогда не пойдет на уступки. Априори говорить о каких-то конкретных датах пагубно, в первую очередь, для стороны, которая определяет такие рамки».

Кроме того, В.ТРЮХАН критически оценил позицию некоторых украинских политиков, которые в вопросе подписания соглашения об ассоциации Украина-ЕС пытаются называть конкретные даты, что, по его словам, негативно сказывается на качестве и позиции Украины в переговорном процессе.