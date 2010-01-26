Главное на 26 января (вечер)

Хроника дня *** Макроэкономика: Индекс инвестпривлекательности Украины в IV квартале не изменился - ЕВА

Индекс инвестиционной привлекательности Украины в IV квартале 2009 года остался практически без изменений по сравнению с III кварталом: показатель Индекса составил 2,57 по 5-балльной шкале против 2,56 в III квартале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (European Business Association (EBA)) Анна ДЕРЕВЯНКО.

Она сказала, что результаты очередной волны опроса первых лиц компаний-членов EBA, проведенной Ассоциацией при поддержке InMind в декабре 2009 года, говорят о том, что на протяжении трех кварталов 2009 года Индекс демонстрирует стабильность. Оценки инвестиционного климата Украины и его отдельных компонентов остаются на уровне ниже среднего и не претерпевают изменений (в III квартале 2008 года индекс резко снизился с 3,14 до самых низких показателей в октябре 2008 г. и январе 2009 г. - 2,22, Индекс начинает постепенно расти до показателя 2,64 в апреле 2009 г., после чего его показатели остаются практически без изменений).

Основные тенденции, которые наметились в конце 2009 года по сравнению с III кварталом, касаются оценок инвестиционного климата в ближайшие 3 месяца: за счет снижения количества крайне негативных оценок и небольшого уменьшения позитивных ожиданий увеличивается доля умеренно негативных и нейтральных оценок климата в ближайшей перспективе. Бизнес в некотором смысле замирает в ожидании решения политических вопросов, связанных с президентскими выборами. Текущая ситуация характеризуется для бизнеса неопределенностью и ожиданием преимущественно сохранения текущей ситуации или даже некоторого ее ухудшения.

Исследования показали, что по мнению представителей бизнес-структур в контексте экономического кризиса в 2009 году наиболее эффективными действиями компаний стала экономия затрат, что отметили 53% опрошенных компаний. Среди других названных действий компании отметили планирование бизнес-процессов и улучшение эффективности работы компаний (33%), а также акцент на действиях, связанных с усилением активности в области маркетинга и продаж (28%).

Как сообщил присутствующий на пресс-конференции управляющий партнер «Эрнст энд Янг» Алексей КРЕДИСОВ, по результатам пятого исследования «Влияние экономического кризиса на украинские компании», проведенного компанией «Эрнст энд Янг» совместно с ЕВА, на сегодня экономический климат оказывает негативное влияние на возможность капитальных инвестиций, на что указали 70% респондентов. 65% респондентов также заявили об ухудшении возможностей привлечения капитала и заемных средств, а 63% обеспокоены снижением доходов от продаж.

Он сообщил, что в исследовании приняли участие 68 ведущих украинских и зарубежных компаний, работающих в Украине.

При этом А.КРЕДИСОВ отметил, что некоторые компании акцентировали внимание на положительных изменениях. На данный момент еще далеко не все компании уделяют внимание новым возможностям в бизнесе, однако 33% респондентов уже отметили улучшения в данной области.

В целом, по его словам, список пяти основных проблем, о которых компании постоянно заявляли с начала кризиса, немного изменился. На 1-м месте в списке осталась девальвация гривни, а на 2-м - задержки платежей со стороны партнеров/клиентов. На 3-е место в списке вышла проблема усиления конкуренции в сфере ценовой политики. В пятерку проблем, с которыми компании сталкиваются на данном этапе, вошли также снижение объема продаж и необходимость снижения операционных затрат.

А.КРЕДИСОВ сообщил, что компании продолжают реагировать на экономический кризис путем снижения затрат. Все респонденты отметили, что они планируют принять или уже приняли меры по снижению затрат.

«Приоритеты бизнеса начинают меняться. Например, за последний квартал компании стали уделять больше внимания управлению взаимоотношениями с клиентами и разработке новой продукции и услуг. Растущая конкуренция в ценовой сфере оказывает давление на компании и вынуждает их искать новые пути конкуренции. При отсутствии возможности ценовой конкуренции в рамках существующей стратегии, компании ищут новые пути создания добавочной стоимости для своей продукции и услуг. Очевидно, что для этого они ведут более активную работу с клиентами, создают новый ассортимент продукции или предлагаемых услуг», - сказал А. КРЕДИСОВ.

Компании продолжают оптимистически воспринимать свое положение на рынке в условиях сокращающейся украинской экономики. Это отражено в положительном настрое компаний относительно доли и проникновения на рынок в условиях кризиса. С начала 2009 года уверенность в стратегии рыночного роста значительно возросла - с 22% в 1-м квартале 2009 года до 51% в 3-м квартале 2009 года.

К концу 2009 года компании имели довольно оптимистические прогнозы в отношении прибыли за 2009 год по сравнению с 2008 годом. В 3-м квартале 2009 года 30% продолжали ожидать, что их прибыль будет значительно ниже, чем до кризиса, тогда как во 2-м квартале так считали 51% респондентов. Существенное изменение также наблюдалось в группе респондентов, ожидающих, что их прибыль будет на том же уровне, что и в 2008 году: в 3-м квартале таких было 31%, тогда как во 2-м - 8%. При этом практически без изменений остались две других группы респондентов: 24% ожидают, что их прибыль будет незначительно ниже, чем в 2008 году, а 15% респондентов ожидают увеличения прибыли по сравнению с 2008 годом.

Большинство респондентов дают положительные оценки экономического будущего Украины, однако временные рамки прогнозов в отношении восстановления экономики продолжают смещаться. В данном исследовании большинство респондентов (72%) считают, что спад экономики Украины прекратится в 2010 году. Мнения респондентов о том, когда начнется восстановление экономики, разошлись: половина опрошенных компаний назвали 2011 год, а 41% -2010 год.

Международное сотрудничество: Украина и ЕС определили 80 приоритетов на 2010 год для подписания соглашения об ассоциации Украина и Европейский Союз определили около 80 приоритетов на 2010 год, которые украинская сторона обязывается выполнить в рамках реализации Повестки дня ассоциации Украина-ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили директор Координационного бюро по европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров Вадим ТРЮХАН и директор по вопросам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии генерального директората Европейской комиссии по внешним отношений Гуннар ВИГАНД сегодня на брифинге в Киеве. Эти должностные лица сегодня провели в Киеве первое заседание совместного комитета, которое состоялось в рамках недавно принятой Повестки дня ассоциации Украина-ЕС.

Как подчеркнул В.ТРЮХАН, цель заседания совместного комитета - определение приоритетов Украины, которые государство обязывается выполнить на своем пути к подписанию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Он сообщил, что на 2010 год определено около 80 таких приоритетов.

В свою очередь, Г.ВИГАНД отметил, что речь идет о практических шагах украинской стороны в осуществлении конкретных реформ в сфере борьбы с коррупцией, адаптации законодательства, которое регулирует государственные закупки, о мерах фитосанитарной защиты, а также других экономических и политических вопросах, выполнение которых должно приблизить Украину к ЕС.

Представитель Европейской комиссии также выразил надежду, что Украина, наконец, выйдет из «политического тупика» и будет двигаться дальше по пути реформ.

Он также выразил уверенность в продолжении евроинтеграционного курса Украины, о чем заявили оба кандидата в президенты, которые вышли во второй тур выборов.

Кроме того, Г.ВИГАНД выразил надежду, что переговоры между Украиной и ЕС о подписании соглашения об ассоциации завершатся в 2010 году.

«Мы ожидаем этого, надеемся, это наша амбиция. Но конечной даты завершения переговоров нет», - уточнил он позицию Евросоюза по этому вопросу.

В свою очередь, В.ТРЮХАН также подчеркнул: «Как только одна из переговорных сторон определяет для себя какие-то часовые рамки – другая никогда не пойдет на уступки. Априори говорить о каких-то конкретных датах пагубно, в первую очередь, для стороны, которая определяет такие рамки».

Кроме того, В.ТРЮХАН критически оценил позицию некоторых украинских политиков, которые в вопросе подписания соглашения об ассоциации Украина-ЕС пытаются называть конкретные даты, что, по его словам, негативно сказывается на качестве и позиции Украины в переговорном процессе.

Финансовые новости: Межбанк закрылся существенным снижением евро

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0790/8,0915 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд до 8,0820/8,0885 грн./долл. К закрытию торгов цены установились на уровне 8,0765/8,0885 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2664/0,2669 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2665/0,2671 грн./рубль. К закрытию цены снизились до уровня 0,2664/0,2667 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,3924 рубля за доллар (+0,3634).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4070/1,4170 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,3840/11,4040 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,3880/11,3980 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз – 11,3725/11,3930 грн./евро.

«Дельта Банк» в 2009 г. сократил чистую прибыль в 8 раз Чистая прибыль АО «Дельта Банк» по итогам 2009 года сократилась в 8 раз по сравнению с 2008 годом и на 1 января 2010 года составила 8,016 млн. грн.

Об этом сказано в отчете банка, опубликованном в газете «Голос Украины» №12 от 26 января т.г.

Согласно предоставленной информации, активы банка по итогам прошлого года увеличились более чем в 1,5 раза и на 1 января т.г. составили 8,465 млрд. грн., обязательства – также более чем в 1,5 раза, до 7,875 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 24%, до 4,2 млрд. грн., собственный капитал – на 1%, до 589,502 млн. грн.

Уставный капитал банка в 2009 году не изменялся и составляет 510 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО «КБ «Дельта» зарегистрировано 9 февраля 2006 года, получило лицензию Национального банка Украины 20 апреля 2006 года.

В 2008 году банк увеличил чистую прибыль в 14 раз – до 67,124 млн. грн.

В начале октября т.г. ООО «КБ «Дельта» реорганизовалось в публичное акционерное общество (ПАО). 1 октября 2009 г. была внесена соответствующая запись в Государственный реестр банков и проведена государственная регистрация новой редакции устава банка. ПАО «Дельта Банк» является правопреемником всего имущества, прав и обязанностей ООО «КБ «Дельта».

100% акций КБ «Дельта» владеет Николай ЛАГУН.

НБУ: Решение о ликвидации ОАО КБ «Ипобанк» не принималось

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК.

Напомним, 21 января т.г. на сайте Нацбанка появилась информация о решении правления НБУ отозвать лицензии и начать процедуры ликвидации «Укрпромбанка» и «Ипобанка». Через некоторое время сообщение по поводу последнего банка исчезло из веб-страницы НБУ.

По этому поводу С.КРУГЛИК сказал: «Касательно «Ипобанка»… Информация действительно появилась, но решение по «Ипобанку» не было принято Национальным банком, оно будет принято, как только буде кворум в правлении Нацбанка».

Отсутствие кворума представитель Нацбанка объяснил уважительными причинами, в частности, командировками и больничными членов правления.

Справка УНИАН. ОАО КБ «Ипобанк» основано в 2006 году и на сегодняшний день входит в четвертую группу (небольшие банки) по классификации Нацбанка.

На 1 января 2010 года активы банка составили 208,01 млн. грн., обязательства – 1 млрд. 226 млн. 633 тыс. грн., кредиты и задолженность клиентов – 1 млрд. 589 млн. 662 тыс. грн., уставный капитал – 200 млн. грн., отрицательный показатель собственного капитала – 1 млрд. 18 млн. 622 тыс. грн.

Чистый убыток «Ипобанка» по итогам 2009 года составил 1 млрд. 235 млн. 87 тыс. грн.

НБУ ввел временную администрацию в «Ипобанке» со 2 октября 2009 года по 1 октября 2010 года, а также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов со 2 октября 2009 года по 1 января 2010 года.

ТЭК: Энергетические системы Украины в связи с морозами работают напряженно, но в штатном режиме - Продан

В связи с сильными морозами энергетические системы Украины работают напряженно, но в штатном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в Житомирской облгосадминистрации сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

«Энергетические системы Украины сегодня работают напряженно, но в штатном режиме. Вчера мы имели наибольший за последние три года максимум потребления мощностей, и он составил 25 января 30 тыс. 060 МВт электрической мощности. Это серьезный показатель », - сказал министр, добавив, что в стране отмечаются ситуации, вызванные форс-мажорными погодными обстоятельствами.

«Вы их, к сожалению, почувствовали на своем Житомирском регионе - порывы ветра привели к серьезным нарушениям электроснабжения », - сказал Ю. ПРОДАН (из-за сильных морозов и других сложных погодных условий в Житомирской области уже несколько недель отмечаются отключения от электроснабжения десятков населенных пунктов в северных районах - УНИАН).

Он сообщил, что правительство намерено помочь Житомирской области с выделением средств для ликвидации причиненного обледенением ущерба энергетикам .

Министр также отметил, что в прошлом году в Украине осуществлен ряд мер по укреплению энергонезависимости страны.

«Несмотря на кризисный год, энергетики достойно подготовились к морозам, накопив рекордные объемы нашего собственного украинского угля на тепловых электростанциях. Мы также полностью оплатили и имеем сейчас в стране рекордные объемы газа. Атомные электростанции полностью обеспечены ядерным топливом», - сказал Ю.ПРОДАН.

Он подчеркнул также, что «впервые в истории Украины этой зимой, несмотря на кризисный год, в стране есть собственные запасы уранового концентрата, а это - наиважнейший момент производства ядерного топлива».

«Этого концентрата хватит на то, чтобы обеспечить работу 13-ти атомных энергоблоков из имеющихся в стране 15-ти», - сказал Ю.ПРОДАН.

Акционеры «Укрнафты» решили направить 5,1 млрд. грн. прибыли за 2006-2008 гг. на выплату дивидендов

Сегодня акционеры ОАО «Укрнафта» на своем общем собрании решили направить на выплату дивидендов 5,087 млрд. грн. из прибыли компании за 2006-2008 годы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины», которой принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты».

Согласно сообщению, также акционеры «Укрнафты» утвердили срок и порядок выплаты дивидендов.

Кроме того, акционеры поручили правлению компанию провести финансовый аудит общества по международным стандартам до июля 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 26 января т.г. в Киеве состоялось собрание акционеров «Укрнафты», для участия в котором зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие 91,71% акций.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

АМК оштрафовал четырех нефтетрейдеров на 61 тыс. грн. за сговор в 2009 г. Николаевское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) оштрафовало ООО «УТН Восток», ПИИ «ЛУКОЙЛ Украина», ООО «Континиум Галичина» и ПАО «Концерн «Галнафтогаз» в целом на 61 тыс. грн. за антиконкурентные согласованные действия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Согласно сообщению, отделение выяснило, что с февраля по май 2009 года операторы устанавливали и поддерживали на одинаковом уровне розничные цены на высокооктановые бензины, не имея на это объективных причин.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2009 года АМК поручил своим региональным отделениям проверить обоснованность повышения цен на нефтепродукты. В частности, расследование касалось самых крупных операторов – ОАО «Укрнафта», ООО «ТНК-ВР Коммерс», ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ЗАО «ЛИНИК», ООО «Параллель-М ЛТД», ООО «ТД «Континиум-Галичина», ОАО «Концерн «Галнафтогаз», ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ», ЗАО «Укртатнафта», ООО «НК Альфа-нафта», ОАО «Нефтехимик Прикарпатья», ОАО «НПК Галичина» и тех предпринимателей, которые имеют рыночную долю на региональных рынках бензинов и дизельного топлива.

В Украине средняя зарплата в декабре увеличилась на 278 грн. – Госкомстат

В декабре 2009 года средняя заработная плата по Украине увеличилась на 278 грн. по сравнению с ноябрем и на 1 января 2010 года составила 2233 грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По информации Госкомстата, по Киеву средняя заработная плата в декабре по сравнению с ноябрем увеличилась на 531 грн. – до 3684 грн., по Киевской области – на 273 грн., до 2322 грн., по Донецкой области – на 205 грн., до 2436 грн., по Днепропетровской области – на 149 грн., до 2233 грн.

По предварительным данным Госкомстата, в 2009 года в среднем по Украине зарплата штатных работников составила 1906 грн., в частности по Киеву – 3161 грн., по Киевской области – 1987 грн., по Донецкой области – 2116 грн., по Днепропетровской области – 1963 грн.

Строительство: Кабмин выделил Минрегионстрою 89,8 млн. грн. на погашение долгов в регионах Кабинет Министров Украины по состоянию на 1 января 2010 года выделил Министерству регионального развития и строительства за счет средств Стабилизационного фонда 89 млн. 850 тыс. грн. для погашения задолженности за фактически выполненные в 2009 году работы на объектах социально-экономического развития регионов.

Об этом говорится в постановлении №46 от 20 января т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, средства направляются на погашение задолженности, которая образовалась на 1 января 2010 года за фактически выполненные в 2009 году работы на объектах социально-экономического развития регионов по бюджетной программе «Реализация инвестиционных проектов социально-экономического развития регионов».

Главным распорядителем средств Стабфонда является Минрегионстрой.

Правительство поручило Госказначейству перечислить средства в первом квартале этого года.

Пищепром: В Украине в 2009 г. снизилась выпечка хлеба - Госкомстат

В Украине в январе-декабре 2009 года объемы производства хлебобулочных изделий составили 1 млн. 754 тыс. тонн, что на 7,9% меньше, чем в 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в декабре было произведено 149 тыс. тонн хлебобулочных изделий, что на 6,1% больше ноября 2009 года и на 6,4% меньше показателя за декабрь 2008 года.

Справка УНИАН. В Украине в 2008 году объем производства хлебобулочных изделий составил 1 млн. 903 тыс. тонн, что на 1,8% меньше, чем в 2007 году.

Транспорт: В 2009 г. железные дороги Украины инвестировали в Евро-2012 более 2,5 млрд. грн. Выполнение Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу по железнодорожному транспорту в 2009 году составило 2 млрд. 513,31 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, в 2009 году выполнялись работы по внедрению на железных дорогах Украины скоростного движения пассажирских поездов. На направлениях Киев–Полтава–Красноград–Лозовая–Донецк и Киев–Жмеринка–Львов было модернизировано почти 130 км пути, разными видами ремонта оздоровлено почти 390 км пути. Также отремонтированы 79 комплектов стрелочных переводов и 148 комплектов заменены на новые, капитально отремонтировано 15 переездов. Кроме того, проведена комплексная модернизация участка железнодорожного направления Полтава – Бурты – Корыстовка для разгрузки участков на железнодорожных направлениях, которыми будут двигаться пассажирские поезда. На участке электрификации Полтава-Южная – Малая Перещепинская длиной 50,9 км в 2009 году проводились работы по строительству контактной сети.

Согласно сообщению, также в рамках подготовки к Евро-2012 в 2009 году почти завершено строительство железнодорожной составляющей моста через р. Днепр в Киеве, весь железнодорожный участок от ст. Киев-Московский до ст. Дарница электрифицирован. Кроме того, на строительстве автодорожной составляющей на 95% выполнен монтаж металлоконструкций прогоночных сооружений моста.

2 сентября 2009 года Юго-Западная железная дорога совместно из киевскими властями открыла в столице движение городской электрички между двумя станциями - Троещина и Киев-Петровка. Что касается вокзалов, то в конце 2009 г. было заключено инвестиционное соглашение о реконструкции существующего вокзала станции Донецк между Министерством транспорта и связи, дочерним предприятием «Св-Дом» ООО «Стройиммосистем» и Донецкой железной дорогой. В целом в 2009 году железными дорогами Украины приобретено 4 электровоза, в частности, Одесской железной дорогой – 3 электровоза переменного тока и Донецкой железной дорогой – 1 электровоз постоянного тока. Также проводилась реконструкция железнодорожных депо, строительство вагономоющих комплексов.

В сообщении отмечается, что важным шагом в 2009 г. стало создание системы бронирования и продажи железнодорожных билетов через Интернет, которая в настоящее время дает пассажиру возможность самостоятельно осуществлять бронирование проездных документов со следующим выкупом в кассе и оформление с полной оплатой с помощью банковских платежных карточек с последующей печатью в любой кассе. В целом с начала внедрения услуги резервирования мест с 22 декабря 2008 г. по 29 декабря 2009 г. зарезервировано 8549 заказов на 13348 мест, выкуплено в кассах 6592 заказа на 10442 места. С начала внедрения услуги оформления проездных документов с отложенной печатью (оплата проезда с помощью платежных карточек) оформлено и оплачено 47760 заказов на 72618 мест.

Связь: В 2009 году на услуги связи средняя украинская семья потратила 990 грн. В 2009 году на услуги связи средняя украинская семья потратила примерно 990 грн., или 83 грн. в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации связи.

Согласно сообщению, 50% этой суммы приходилось на мобильную связь, 25% – на фиксированную телефонную связь, 10% – на услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет и менее 3% – на услуги почтовой связи.

Всего же, по данным Госссвязи, в 2009 году операторы всех форм собственности предоставили услуг связи на сумму 46,1 млрд. грн., из них населению – на сумму 18 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, доходы предприятий отрасли связи Украины от оказания услуг в 2009 году составили 46 млрд. 284,5 млн. грн., из них доходы предприятий отрасли связи от предоставления услуг населению составили 18 млрд. 74,8 млн. грн.

Регионы: Львов оказался на грани дефолта из-за блокирования средств Госказначейством

Львов оказался на грани дефолта из-за блокирования средств городским управлением Государственного казначейства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил во время пресс-конференции директор Департамента финансовой политики Львовского городского совета Олег ИЩУК.

Он сообщил, что горсовет подал в прокуратуру соответствующие материалы и готовит судебный иск к Львовскому отделению Госказначейства.

По словам О.ИЩУКА, на сегодняшний день общая сумма, которую управление Госказначейства задолжало городу, превышает 130 млн. грн.

«В конце прошлого года и сейчас деньги на счетах общины есть, об этом свидетельствуют выписки госказначейства, но перечислить их невозможно, потому что фактически их нет. Они просто зависли в воздухе, ими кто-то пользуется. Это означает юридический дефолт города», - отметил О.ИЩУК.

Он отметил, что «декабрьские начисления еще не возмещены, а уже заканчивается январь. Внутренних резервов во Львове осталось, чтобы продержаться, не более месяца, а дальше - под угрозой остановки коммунальные предприятия, которые обеспечивают потребителям тепло, воду и электроэнергию».