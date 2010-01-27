АНОНС на 27 января

Состоится публичная дискуссия на тему: «Будущее аудита», организованная Ассоциацией присяжных сертифицированных бухгалтеров (АССА). Участники: Ирина Белоусова, народный депутат Украины, зам.председателя комитета по экономической политике; Виктор Суслов, председатель Госкомиссии регулирования рынков финансовых услуг; Владимир Богатырь, зам.министра юстиции Украины и др.

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Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

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Начнет работу конференция «Новые возможности и перспективы Интернет-трейдинга на Бирже ПФТС».

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Пресс-конференция на тему: "ЕroLang 2012" - языковой и культурный путеводитель к Евро-2012". Участники: Славомир Чепелевский, проректор Варшавской академии компьютерных знаний, управления и администрации, главный координатор проекта; Кшиштоф Пстронг, вице-президент Mescomp Technologies S.A., партнер проекта „Eurolang2012” и др.

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Компания «Киевспецсталь» проведет презентацию новой конструкции украинского производства - «Видеодвери». Эти двери со стороны квартиры украшены зеркалом-монитором.

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