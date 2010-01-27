ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 января

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Правительство уступило «Укрнафту» Коломойскому», в котором пишет – миллиардер Игорь Коломойский получил полный контроль над крупнейшей нефтедобывающей компанией страны в обмен на согласие распределить 5 млрд грн. дивидендов…

http://delo.ua/biznes/kompanii/pravitelstvo-ustupilo-ukrnaftu-kolomojskomu-136601/

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Также «Дело» в материале «Укрнафта» взорвала фондовый рынок» пишет – по итогам вчерашней торговой сессии украинский фондовый рынок оказался одним из немногих во всем мире, кто продемонстрировал позитивный результат…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/ukrnafta-vzorvala-fondovyj-rynok-136599/

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«Дело» в материале «Давос открывает юбилейный экономический форум» пишет - сегодня в Давосе откроется юбилейный 40-й экономический форум. Украина будет представлена традиционной программой, которую организует Фонд Виктора Пинчука и компания EastOne…

http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/davos-otkryvaet-jubilejnyj-ekonomicheskij-forum-136603/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Металлолом по-флотски» пишет – профсоюзный комитет "Украинского дунайского пароходства" (УДП) в судебном порядке пытается взыскать с Минтранса 40 млн. грн. в качестве компенсации за убытки, якобы понесенные компанией от удержания на балансе недействующего флота. По мнению юристов, иск не имеет перспективы. Но в министерстве не исключают, что тяжба затеяна лишь для того, чтобы добиться отчуждения имущества в обход закона…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1311242

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Бюджетный вариант» пишет – изданию стало известно, каким образом Кабинет министров сэкономил в 2009 году более 6 млрд грн. бюджетных средств. Наибольшую сумму удалось сохранить при обслуживании внутреннего госдолга, финансировании программ по борьбе с гриппом A/H1N1, закупке и модернизации вооружений. Впрочем, в текущем году народные депутаты планируют добиться увеличения ассигнований лишь для некоторых недофинансированных программ…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1311274

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Издание «Экономические известия» в материале «МинАП выдаст сертификаты» пишет - иностранные компании, сотрудничающие с нашими производителями посевного материала, лоббируют новую услугу Госинспекции по семенам. Ожидается, что ведомство будет выдавать экспортерам сертификаты OECD и ESTA, подтверждающие качество посевного материала из Украины, что позволит увеличить объемы и географию сбыта продукции примерно вдвое…

http://eizvestia.com/markets/full/4189117

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Также «Экономические известия» в публикации «Бизнес отказывается платить» пишут - средний и малый бизнес не желает платить за услуги оператора и ПО для представления налоговой отчетности в электронном виде. Предприниматели требуют от власти принять единый свод правил, регламентирующих эту сферу…

http://eizvestia.com/state/full/4189099

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«Газета по-киевски» в материале «Кушать подано. Дорого» пишет - за последние две недели цены подскочили практически на все продукты: от капусты-морковки до свинины и сыров. Пока правительство ищет виновных, покупатели паникуют и сметают с полок «дефицит»…

http://mycityua.com/articles/country/2010/01/27/063426.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В Украине снова закрывают журналы и газеты» пишет – в Украине массовый падеж печатных изданий. Так, в январе прекратили выход журналы «Афиша» и Time Out (оба — путеводители по досугу). Причина — рекламные поступления упали на 75% ввиду кризиса и изменений в законодательстве…

http://www.segodnya.ua/news/14110486.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Фондовый рынок переоценил свои возможности» пишет - мировая экономика еще далека от выздоровления. Поэтому стабильности на рынке акций ожидать не стоит. И ко всему у нас снова - выборы...

http://economics.unian.net/rus/detail/34334

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Весна эмитентов» пишет – российские компании, изголодавшиеся по новому капиталу, в спешном порядке планируют IPO. Десятки эмитентов собираются продать акции на биржах, среди них — розничная сеть «Виктория» и группа «Русское море»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/01/27/223935

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Издание «Известия» в публикации «Беспощадный Артемьев» пишет – именно в этом году антимонопольщики смогут заработать во всю силу - благодаря принятым в 2009 году радикальным поправкам в законодательство, считает руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Спуску не будет никому, грозит он…

http://izvestia.ru/economic/article3137726/

(УНИАН)