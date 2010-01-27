Янукович и Тимошенко представят свое виденье будущего Украины

Кандидаты на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО представят свое виденье будущего страны на Украинском ланче в Давосе 29 января.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде Виктора Пинчука, который совместно с международной инвестиционно-консалтинговой компанией EastOne проведет в Давосе 6-й Украинский ланч, - «Quo Vadis, Ukraine?» («Куда идешь, Украина?»).

Как отметили в Фонде, за неделю до проведения второго тура выборов Президента Украины участники Всемирного экономического форума получат уникальную возможность вести прямой диалог с кандидатами об их виденье будущего Украины, ключевых приоритетах во внутренней и внешней политике.

Дискуссия участников ланча с каждым из кандидатов в президенты пройдет в форме телемоста между Украиной и Давосом. Модератором дискуссии станет Христя ФРИЛЕНД, управляющий редактор Financial Times US.

По окончании телемостов перед участниками ланч-конференции выступит Сергей ТИГИПКО, который получил третий результат по итогам голосования в первом туре президентских выборов.

В дискуссии также примут участие лидер общественной инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК, который занял четвертое место в первом туре президентских выборов, министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ и Президент Польши (1995 - 2005) Александр КВАСНЕВСКИЙ.

***Davos Ukrainian Lunch - крупнейшее мероприятие, посвященное Украине, который ежегодно проходит в Давосе во время Всемирного экономического форума. Дискуссии Украинского ланча призваны сформировать мнение деловых и политических кругов мира о ключевых тенденциях в развитии современной Украины.

Фонд Виктора Пинчука и международная инвестиционно-консалтинговая компания EastOne проводят Украинскую ланч-конференцию в Давосе с 2005 года.

Ожидается, что в этом году более 300 человек, среди которых - представители деловых кругов, политики, общественные деятели и журналисты примут участие в работе 6-й Украинской ланч-конференции.