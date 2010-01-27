Всемирный социальный форум "стал более зрелым", а форум в Давосе "утратил свою популярность".

Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, об этом заявил президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, выступая во вторник перед участниками съезда антиглобалистов, который проходит в бразильском городе Порту-Алегри. Его делегаты встретили аплодисментами заявление главы бразильского государства о том, что "международная финансовая система не может больше красоваться на подиуме", поскольку породила глобальный кризис.

Луис Инасиу Лула да Силва - один из немногих государственных деятелей, который принимает участие и в съездах антиглобалистов, и в швейцарских форумах мировой экономической элиты. В Швейцарии Лула да Силва свою задачу видит в том, чтобы заявить участникам экономического форума, что "мирового экономического кризиса не случилось, если бы развитые страны учили дома уроки экономики".

"Я расскажу им, что токарь-механик сумел создать самое большое число университетов и профессиональных училищ, что в любой стране можно изменить ход истории", - заявил бразильский президент, сам вышедший из рабочих и никогда не учившийся в университетах. Тем не менее, именно Лула да Силва стал одним из самых успешных бразильских президентов и после семи лет пребывания у власти сохраняет высокую популярность у себя в стране и за рубежом.

В Давосе бразильскому президенту должны впервые присвоить на этом форуме почетное звание "Глобальный государственный деятель".