Доверие бизнеса к экономике США растет

США. В январе 2010 года индекс доверия потребителей к экономике, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, вырос на 2,3 п.п. до 55,9 п.п.

США. В январе 2010 года индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда составил -2 против -4 в декабре 2009 года.

Комментарий. Американский бизнес смотрит в будущее с оптимизмом. Тяжело пояснить, чем это вызвано, т.к. быстрого роста американской экономики не ожидается. Скорее всего, сказывается эффект ожидания - бизнесмены ждут лучшего, понимая, что худшее позади.