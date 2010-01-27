В Германии импорт и экспорт дорожают

Германия. В декабре 2009 года цены на импорт выросли на 0,5%, по сравнению с предыдущим месяцем, но упали на 1% по сравнению с декабрем 2008 года.

Германия. В декабре 2009 года цены на экспорт выросли на 0,2%, по сравнению с предыдущим месяцем, но упали на 0,4%, по сравнению с декабрем 2008 года.

Комментарий. Рост цен свидетельствует, что ситуация улучшается. Немного настораживает, что импорт дорожает активнее. Но это во многом связано со структурой немецкой экономики.