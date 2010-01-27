В Австралии индекс потребительских цен в 4 кв. вырос на 0,5%

Австралия. В четвертом квартале 2009 года индекс потребительских цен вырос на 0,5%, по сравнению с предыдущим кварталом, против 4 кв. 2008 года рост составил 2,1%.

Комментарий. Для экономики Австралии - положительный фактор. Экономике удалось удержать достаточно высокий рост цен в условиях кризиса, что не получилось у большинства развитых стран.