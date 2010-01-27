Чистая прибыль LG Electronics в 4 кв. составила 256 млн. долл.
10:56, 27 января 2010Разное
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Южная Корея. По итогам четвертого квартала 2009 года чистая прибыль южнокорейской LG Electronics составила 297,2 млрд вон ($256 млн.).
Комментарий. Аналитики ожидали большего показателя. Но само наличие прибыли - уже успех. Особенно, если учесть, что южнокорейским компаниям все сложнее и сложнее вести конкурентную борьбу с китайским демпингом.
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