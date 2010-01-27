Чистая прибыль LG Electronics в 4 кв. составила 256 млн. долл.

Южная Корея. По итогам четвертого квартала 2009 года чистая прибыль южнокорейской LG Electronics составила 297,2 млрд вон ($256 млн.).

Комментарий. Аналитики ожидали большего показателя. Но само наличие прибыли - уже успех. Особенно, если учесть, что южнокорейским компаниям все сложнее и сложнее вести конкурентную борьбу с китайским демпингом.