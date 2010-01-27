Прибыль Johnson&Johnson и DuPont Co в 2009г. упала

11:24, 27 января 2010
Разное
1

США. По итогам 2009 года чистая прибыль компании Johnson&Johnson снизилась на 5,3%. В четвертом квартале 2009 года чистая прибыль компании снизилась на 18,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

США. По итогам 2009 года чистая прибыль химической компании DuPont Co.   снизилась на 12%.  

Комментарий. Итоги во многом расстроили и аналитиков, и фондовых спекулянтов. Обнародование данной информации привело к существенному падению цен на акции этих компаний.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter