Прибыль Johnson&Johnson и DuPont Co в 2009г. упала

США. По итогам 2009 года чистая прибыль компании Johnson&Johnson снизилась на 5,3%. В четвертом квартале 2009 года чистая прибыль компании снизилась на 18,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

США. По итогам 2009 года чистая прибыль химической компании DuPont Co. снизилась на 12%.

Комментарий. Итоги во многом расстроили и аналитиков, и фондовых спекулянтов. Обнародование данной информации привело к существенному падению цен на акции этих компаний.