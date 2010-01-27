В Украине средняя зарплата в 2009г. в долларовом эквиваленте упала на 12%
11:27, 27 января 2010Разное
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Украина. По итогам 2009 года среднемесячная заработная плата составила 1906 грн. Если сравнить в долларовом эквиваленте, то падение среднемесячной заработной платы в 2009 года по сравнению с 2008 годом составило почти 12%.
Комментарий. Девальвация гривни существенно снизила доходы населения и усугубила проблемы с погашением валютных кредитов.
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