В Украине средняя зарплата в 2009г. в долларовом эквиваленте упала на 12%

Украина. По итогам 2009 года среднемесячная заработная плата составила 1906 грн. Если сравнить в долларовом эквиваленте, то падение среднемесячной заработной платы в 2009 года по сравнению с 2008 годом составило почти 12%.

Комментарий. Девальвация гривни существенно снизила доходы населения и усугубила проблемы с погашением валютных кредитов.