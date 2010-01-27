Кабмин предлагает сократить число контролирующих органов

Кабинет министров Украины предлагает вдвое сократить количество контролирующих органов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, открывая заседание правительства, сообщила, что соответствующие законопроекты планируется рассмотреть сегодня на заседании.

«Первая позиция, которая заслуживает, чтобы правительство сегодня в открытом режиме рассмотрело этот вопрос – это порядки, которые будут предусмотрены в законопроектах, которые будут безотлагательно переданы в парламент по сокращению количества контролирующих органов Украины более чем в два раза», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, сегодня на заседании правительства также будет рассматриваться законопроект о сокращении вдвое количества видов деятельности, которые подлежат лицензированию, а также законопроект, в соответствии с которым на законодательном уровне закрепляется упрощенная система налогообложения малого и среднего бизнеса. «Уже несколько лет бизнес имеет упрощенную систему налогообложения, но эта система зафиксирована указом Президента, где есть много неопределенности. Кроме этого, эта система не закреплена стабильно законом», - объяснила она.

Премьер сообщила, что в целом сегодня правительство рассмотрит пакет из 25 документов, в том числе проекты решений правительства, которые направлены на дерегуляцию деятельности малого и среднего бизнеса.

«Для того чтобы мы были сильным и богатым государством, чтобы мы имели бюджет, чтобы мы развивали все направления бизнеса в Украине, нам обязательно нужно лучшие наработки Европейского Союза в сфере организации малого и среднего бизнеса сделать реальностью в Украине», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.