Янукович пока не предлагал Тигипко должность премьера

Лидер Партии регионов, кандидат в президенты Виктор ЯНУКОВИЧ пока не предлагал Сергею ТИГИПКО должность премьер-министра.

Об этом сам С.ТИГИПКО сообщил в ходе прямой телефонной линии в газете «Комсомольская правда в Украине».

Отвечая на вопрос, предлагал ли ему В.ЯНУКОВИЧ премьерство, С.ТИГИПКО сказал: «Мы с ЯНУКОВИЧЕМ не закончили переговоры, и пока я такого предложения не получал».

С.ТИГИПКО отметил, что в ближайшие дни такие переговоры продолжатся, и он рассчитывает услышать окончательные позиции В.ЯНУКОВИЧА и получить конкретные предложения, а главное, каким В.ЯНУКОВИЧ видит развитие страны.