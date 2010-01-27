Янукович пока не предлагал Тигипко должность премьера
11:42, 27 января 2010Разное
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Переговоры продолжатся...
Лидер Партии регионов, кандидат в президенты Виктор ЯНУКОВИЧ пока не предлагал Сергею ТИГИПКО должность премьер-министра.
Об этом сам С.ТИГИПКО сообщил в ходе прямой телефонной линии в газете «Комсомольская правда в Украине».
Отвечая на вопрос, предлагал ли ему В.ЯНУКОВИЧ премьерство, С.ТИГИПКО сказал: «Мы с ЯНУКОВИЧЕМ не закончили переговоры, и пока я такого предложения не получал».
С.ТИГИПКО отметил, что в ближайшие дни такие переговоры продолжатся, и он рассчитывает услышать окончательные позиции В.ЯНУКОВИЧА и получить конкретные предложения, а главное, каким В.ЯНУКОВИЧ видит развитие страны.
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