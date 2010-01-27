ГЛАВНОЕ на 27 января (день)

Хроника дня

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Соцполитика

ФГИУ проверит зарплаты на "АрселорМиталл Кривой Рог"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) проведет совместное совещание под руководством исполняющего обязанности председателя фонда Дмитрия ПАРФЕНЕНКО с представителями ЦК профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности и профсоюзного комитета ОАО "АрселорМиталл Кривой Рог".

Об этом сообщается на официальном сайте ФГИУ.

На совещании планируется рассмотреть вопрос о выполнении условий коллективного договора и повышении заработной платы на предприятии, выработать общую позицию и план действий.

Данное совещание состоится 29 января этого года.

В сообщении также отмечается, что проведенные в четвертом квартале 2009 года два совместных совещания показали наличие предпосылок, которые могут иметь следствием невыполнение ряда социальных условий договора купли-продажи предприятия. В частности, это касается финансирования мероприятий по охране труда, увеличения размера заработной платы, сохранения персонала.

Экономика

Кабмин предлагает сократить число контролирующих органов

Кабинет министров Украины предлагает вдвое сократить количество контролирующих органов.

В частности, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, открывая заседание правительства, сообщила, что соответствующие законопроекты планируется рассмотреть сегодня на заседании.

«Первая позиция, которая заслуживает, чтобы правительство сегодня в открытом режиме рассмотрело этот вопрос – это порядки, которые будут предусмотрены в законопроектах, которые будут безотлагательно переданы в парламент по сокращению количества контролирующих органов Украины более чем в два раза», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, сегодня на заседании правительства также будет рассматриваться законопроект о сокращении вдвое количества видов деятельности, которые подлежат лицензированию, а также законопроект, в соответствии с которым на законодательном уровне закрепляется упрощенная система налогообложения малого и среднего бизнеса. «Уже несколько лет бизнес имеет упрощенную систему налогообложения, но эта система зафиксирована указом Президента, где есть много неопределенности. Кроме этого, эта система не закреплена стабильно законом», - объяснила она.

Премьер сообщила, что в целом сегодня правительство рассмотрит пакет из 25 документов, в том числе проекты решений правительства, которые направлены на дерегуляцию деятельности малого и среднего бизнеса.

«Для того чтобы мы были сильным и богатым государством, чтобы мы имели бюджет, чтобы мы развивали все направления бизнеса в Украине, нам обязательно нужно лучшие наработки Европейского Союза в сфере организации малого и среднего бизнеса сделать реальностью в Украине», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Финансы

Госбюджет получит в феврале 12,6 млрд. грн.

Министерство финансов Украины ожидает в январе доходы общего фонда госбюджета в размере 12,6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Доходы общего фонда бюджета мы ожидаем приблизительно 12,6 млрд. грн.», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Минфин при доработке ко второму чтению проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2010 год" определил доходы сводного бюджета на уровне 328,3 млрд. грн., расходы – на уровне 360,9 млрд. грн.

По словам Игоря УМАНСКОГО, доходы сводного бюджета планируется сократить на 30 млрд. грн., расходы - на 40 млрд. грн.

Минфин проведет размещение ОВГЗ

Министерство финансов Украины завтра проведет размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, к размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 28 июля 2010 года и 26 января 2011 года.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 2009 года Министерство финансов Украины разместило ОВГЗ на общую сумму 74,533 млрд. грн. Средневзвешенная доходность правительственных бумаг в целом за год составила 12,21% (с учетом облигаций, выпущенных с целью докапитализации коммерческих банков и реструктуризации долга правительства перед Нацбанком Украины).

В 2009 году Нацбанк осуществил операции по выкупу по номинальной стоимости у коммерческих банков гособлигаций на общую сумму 34,89 млрд. грн, из которых бумаги на 29,34 млрд. грн. были монетизированы с целью докапитализации банков.

Погашение и выплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который за 2009 год составил 22,450 млрд. грн., в том числе основной долг – 17,925 млрд. грн., выплата дохода – 4,525 млрд. грн.

НБУ приблизится к стандартам ЕС

НБУ начинает реализацию проекта Twinning по усилению потенциала Нацбанка путем приближения к стандартам ЕС

10 февраля 2010 года состоится официальное открытие проекта Twinning для Национального банка Украины «Усиление потенциала Национального банка Украины путем приближения к стандартам ЕС относительно деятельности центрального банка».

Как сообщается на официальном сайте НБУ, проект финансирует Европейская комиссия, а его исполнителем является консорциум в составе «Дойче Бундесбанка» (Германия) и Национального банка Польши.

Согласно сообщению, проект предусматривает усиление институционных возможностей Нацбанка путем предоставления соответствующей экспертной помощи, обмена опытом и получения информации относительно стандартов и лучшей практики деятельности центральных банков Германии и Польши как членов Европейской системы центральных банков.

Планируется, что в официальном открытии проекта примут участие первый заместитель председателя НБУ – руководитель проекта, посол Европейского Союза в Украине, послы Германии, Польши и Испании в Украине, партнеры проекта от «Дойче Бундесбанка» и Национального банка Польши, представители правительства Украины.

«ПУМБ» договорился о реструктуризации внешних займов

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ) завершил процесс реструктуризации всего портфеля заимствований общей суммой 512 млн. долл. США, в который включены еврооблигации, синдицированные кредиты и двухстороннее соглашение.

Об этом было заявлено в среду, во время пресс-конференции руководства банка.

Как сообщалось ранее, по еврооблигациям, выпущенным в 2007 году на общую сумму 275 млн. долл., банк предложил держателям новые условия: продление срока погашения бумаг с 16 февраля 2010 года до 31 декабря 2014 года, увеличение купона с 9,75% до 11%, увеличение количества купонных платежей с 2 до 4, а также досрочное частичное погашение в размере 8% от номинальной стоимости на первичную дату погашения в феврале 2010 года тем держателям, которые поддержали новые условия.

Все остальные инструменты, включая синдицированные и двухсторонние кредиты, были объединены в один пул обязательств суммой 237 млн. долл. и теперь будут представлять единый синдицированный кредит, обслуживаемый на одинаковых условиях: дата погашения – 31 декабря 2014 года, процентная ставка – libor плюс 2,5% (с 2013 года маржа повышается до 3%), погашение производится периодически, исходя из ситуации с ликвидностью в банке.

ТЭК

“Нафтогаз” заплатит за газ в феврале в основном собственными средствами

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ предполагает, что за поставленный в Украину природный газ в январе 2010 года НАК “Нафтогаз Украины” заплатит “Газпрому” в феврале преимущественно за счет собственных средств.

Об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам.

“Львиной частью будут собственные средства “Нафтогаза”, - сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом он затруднился назвать предполагающуюся сумму. “Сейчас сложно сказать, потому что еще до конца месяца НАК продолжает аккумулировать средства с рынка. В зависимости от того, сколько средств будет саккумулировано и какие остатки будут на счетах, будет определяться сумма”, - сказал И.УМАНСКИЙ.

Кроме того, он не исключил, что для оплаты за газ могут быть привлечены кредиты, в том числе, и негосударственных банков.

Также И.УМАНСКИЙ сообщил, что на сегодняшний день остаются не монетизированы ОВГЗ НАК “Нафтогаз Украины” почти на 2 млрд. грн.

Ранее И.УМАНСКИЙ заявлял, что в январе текущего года НАК «Нафтогаз Украины» намерен закупить у ОАО «Газпром» газа на 530-550 млн. долл. США.

Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины» обязана ежемесячно направлять ОАО «Газпром» платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

АПК

Экспорт украинского зерна в 2009/10 МГ составит 16-17 млн. тонн

Экспорт украинского зерна в 2009/10 МГ ожидается в пределах 16-17 млн. тонн по сравнению с 25 млн. тонн в 2008/09 МГ. Об этом сообщил заместитель директора департамента развития аграрного рынка Минагрополитики Андрей Чопик на слушаниях в Аграрной палате Украины по перспективам присоединения украинских портов к европейской системе транспортировки зерна, сообщает АПК-Информ.

"На сегодняшний день уже экспортировано около 15 млн. тонн зерна", - сказал он.

По словам А.Чопика, 85-90% экспорта в 2008/09 МГ пришлось на негосударственные компании. 75% экспортных объемов перевалено через частные зерновые терминалы. В то же время, он считает, что роль государства в сфере внешних поставок зерна будет возрастать, в том числе благодаря реализации планов по созданию государственного агента на этом рынке.

"Аграрный фонд уже делает первые шаги в этом направлении. Правительство разрешило ему экспортировать в этом маркетинговом году 500 тыс. тонн зерна", - сказал представитель МинАП.

А.Чопик напомнил, что мощности по перевалке зерна в стране составляют 30-32 млн. тонн в год. В ближайшие 5-7 лет они увеличатся еще на 8-10 млн. тонн за счет реализации проектов по строительству зерновых терминалов частными компаниями. Ориентировочные затраты по таким проектам составляют $300-400 на перевалку 1 тыс. тонн зерна.

В Минагрополитики убеждены, что расширение экспортной инфраструктуры является актуальным, учитывая планы увеличения урожая в ближайшие 10 лет. А.Чопик напомнил оценки ученых, согласно которым в Украине вполне реально собирать 70-80 млн. тонн зерновых в год.

Цены на сахар в Украине искусственно завышены

За прошлую неделю сахар в среднем в стране подорожал на 10%, сообщает Агро Перспектива.

По сообщению «Укринформ», эксперты уверены, что цены подняты искусственно - украинские продавцы слишком быстро отреагировали на перепады мировых цен. На сегодняшний день паника вызвана для того, чтобы поднять цены на внутреннем рынке. Цена на мировом сахарном рынке действительно сильно увеличилась, но в Украине в продаже есть отечественный более дешевый товар. По подсчетам экспертов, в закромах Украины по состоянию на 1 января 2010 г. было около 1,3 млн т сахара. Украинцы же ежемесячно потребляют около 130 тыс. т. То есть, как минимум до мая населению вполне хватит украинского сахара. По последним данным Министерства экономики Украины, в страну прибудет еще 260 тыс. тонн импортного сахара. Так что сейчас незачем скупать в больших количествах дорожающий сладкий песок, уверены эксперты.

Евро-2012

УЕФА положительно оценил подготовку объектов Евро-2012

Эксперты УЕФА, которые сейчас находятся в Украине, дают в целом положительную оценку хода подготовки объектов Евро-2012, но отмечают существование определенных рисков.

Об этом сообщил журналистам министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО по результатам совместной работы с экспертами.

По его словам, за несколько дней было детально проанализировано состояние подготовки стадионов и другой инфраструктуры во Львове, Харькове и Киеве.

«В целом мы представили прогресс, который есть за последние два месяца со времени последнего визита экспертной группы УЕФА. В целом есть положительная оценка», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

В то же время министр отметил, что эксперты назвали и определенные риски. «УЕФА отмечает несколько рисков. В первую очередь, это бесперебойное, стабильное финансирование всех объектов Евро-2012, в первую очередь стадионов - НСК «Олимпийский», а также в Харькове, Львове, где государство является соинвестором», - сообщил Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, правительство Украины в этом направлении уже предприняло первый шаг, и на спортивную инфраструктуру Евро-2012 выделены первые 50 млн. грн. для НСК «Олимпийский».

«Я верю, что отчеты по Украине будут положительными», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,09 грн./долл., продают – по 8,14 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 26 января. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,06-8,12 грн./долл., по продаже – в пределах 8,13-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,3%, по сравнению с 26 января, и сегодня составляет 11,35 грн./евро, продажи – на 0,5% – до 11,51 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,22-11,42 грн./евро, по продаже – в пределах 11,44-11,60 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 26 января, незначительно понизился и составляет в среднем 0,2624/0,2709 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2730 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,09 грн./долл., курс продажи – 8,14 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,12 грн./долл., по продаже – в пределах 8,12-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,3%, по сравнению с 26 января, и сегодня составляет 11,36 грн./евро, продажи – на 0,4% – до 11,51 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,30-11,42 грн./евро, по продаже – в пределах 11,440-11,66 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 26 января, не изменился и сегодня составляет 0,2602 грн./рубль, продажи – понизился на 0,4% – до 0,2717 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2800 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 27 января, составляет: гривни к доллару США – 8,0048, к евро – 11,274761, к российскому рублю – 0,26407.