Герман: Янукович не может предлагать Тигипко премьерство

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Виктор ЯНУКОВИЧ не может предлагать Сергею ТИГИПКО должность премьер-министра, поскольку Партия регионов не имеет большинства в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН сегодня на пресс-конференции.

«Как мы можем предлагать премьерство, если мы не имеем 226 голосов? Это была бы авантюра», - подчеркнула А.ГЕРМАН.

По ее словам, так же сегодня и Юлия ТИМОШЕНКО не имеет 226 голосов в парламенте. Как сказала А.ГЕРМАН, это означает, что Ю.ТИМОШЕНКО обманывает С.ТИГИПКО, предлагая ему должность премьера.

А.ГЕРМАН добавила, что когда Партия регионов будет иметь парламентское большинство, тогда и сможет делать определенные предложения.

Как сообщал УНИАН, 26 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что официально предложила С.ТИГИПКО пост премьер-министра Украины в случае ее победы на президентских выборах, и ожидает от него ответа до второго тура.

В свою очередь, С.ТИГИПКО сегодня, в частности, заявил, что его позиция не изменилась, и он никого во втором туре не будет поддерживать

«Сегодня команда ТИМОШЕНКО хочет получить поддержку, такой поддержки не будет», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также сообщил, что В.ЯНУКОВИЧ еще не предлагал ему должность премьера. «Мы с ЯНУКОВИЧЕМ не завершили переговоры, и пока я такого предложения не получал», - сказал он.

С.ТИГИПКО отметил, что в ближайшие дни такие переговоры продолжатся, и он рассчитывает услышать окончательные позиции В.ЯНУКОВИЧА и получить конкретные предложения, а главное – каким В.ЯНУКОВИЧ видит развитие страны.