Азаров - претендент на должность премьер-министра

Народный депутат от Партии регионов Николай АЗАРОВ заявляет, что является одним из претендентов на должность премьер-министра Украины в случае победы Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске

По словам Н.АЗАРОВА, в команде В.ЯНУКОВИЧА есть еще 5-6 опытных и профессиональных людей, готовых руководить правительством.

«Уже формируется команда, в которой есть премьер-министр, первый вице-премьер и вице-премьеры по направлениям. Главное, что это антикризисные специалисты, способные работать в сегодняшних сложных условиях», - сообщил Н.АЗАРОВ.

При этом он отказался назвать фамилии претендентов на руководящие должности в правительстве по „этическим соображениям” и заметил, что будет рекомендовать на должность министра экономики народного депутата от Партии регионов Ирину АКИМОВУ.

В то же время Н.АЗАРОВ отметил, что предусматривает привлечение к работе в правительстве представителей других политических сил.

По его словам, учитывая сложность заданий, стоящих перед страной, нет времени для проведения досрочных парламентских выборов. „Нам нужно отложить эти планы, и сформировать дееспособную коалицию в нынешнем парламенте”, - заявил Н.АЗАРОВ.