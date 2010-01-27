Команда Януковича готовится к поствыборной борьбе

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА считает, что инициирование фракцией Партии регионов в парламенте вопроса об отставке министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, также как и действия, связанные с режимным госпредприятием – полиграфкомбинатом «Украина» и Киевским апелляционным административным судом, являются «звеньями одной цепи» и подтверждают подготовку команды кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА к поствыборному противостоянию.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном агентству УНИАН.

«Если говорить с формальной точки зрения, у ПР не может быть никаких претензий к действиями милиции в первом туре. В то же время, если выстроить в одну логическую цепочку события вокруг полиграфкомбината «Украина», инициативы об отставке ЛУЦЕНКО, примеры вмешательства в работу Киевского апелляционного суда, при этом сопоставив все это с многочисленными заявками ПР на проведение митингов и акций в ночь голосования и после нее, можно придти к выводу, что команда ЯНУКОВИЧА готовится к развертыванию деструктивной кампании», - считает В.БАЛА

По его мнению, в случае победы на выборах В.ЯНУКОВИЧ вполне способен решить вопрос с отставкой Ю.ЛУЦЕНКО в течение месяца, поэтому нынешнюю кампанию против главы МВД следует расценивать исключительно в контексте возможных манипуляций во втором туре.

«ЯНУКОВИЧУ в должности Президента ничего не стоит уволить ЛУЦЕНКО в течение первого же месяца своего правления. Однако тот факт, что вопрос поднимается именно сейчас, свидетельствует о желании устранить сдерживающий фактор для разного рода манипуляционных технологий на уровне правоохранительных органов», - считает директор АМС.